Detenido en Granada por robar un coche de alta gama y varios objetos de valor a un amigo

Vehículo de la Policía Nacional de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Sur a un hombre de 30 años como presunto responsable de la sustracción de un coche de alta gama y de varios artículos propiedad de un amigo con el que pernoctó en la ciudad de Málaga.

Al despertar, el perjudicado se percató de que le faltaban varios objetos personales, entre ellos, las llaves de su vehículo, el cual el detenido sacó del parking donde se encontraba y lo trasladó sin permiso de conducir desde Málaga hasta el barrio del Zaidín.

Los hechos se conocieron a mediodía, cuando una patrulla de seguridad ciudadana fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para que acudiera al barrio del Zaidín donde, según requerimiento de un ciudadano, había localizado allí su vehículo que habría sido sustraído horas antes en Málaga.

Una vez localizado, establecieron un dispositivo para comprobar quién se acercaba al turismo de alta gama. Durante dicha vigilancia, los agentes apreciaron la llegada de un individuo que procedió a abrir el vehículo con el mando a distancia, acercándose para referirle la identidad.

Los agentes realizaron a través de la sala una ampliación de datos para conocer lo ocurrido. Según declaraciones de la víctima, esta habría pernoctado en Málaga con la persona que se encontraba junto al vehículo después de acudir a un concierto.

Al despertarse, apreció que su cartera se encontraba vacía en el suelo, echando también de menos una pulsera, un reloj y las llaves del vehículo que se encontraba allí estacionado. El perjudicado acudió al parking donde había dejado la noche antes su turismo comprobando que había salido de allí a las diez de la mañana.

Llamó reiteradamente a su amigo, el cual no atendió sus llamadas.

Haciendo uso de una aplicación de su vehículo pudo comprobar que estaba estacionado en Granada dando aviso a la Policía Nacional.

Al comprobar las pertenencias del varón que se encontraba junto al coche, los agentes localizaron un reloj (valorado por la víctima en 7.200 euros), una pulsera (valorada en 2.000 euros), así como varios billetes de curso legal de Uruguay y México (equivalente a 260 euros aproximadamente).

Además, pudieron comprobar que esta persona carecía de permiso de conducir en vigor. Con todas esas evidencias llevaron a cabo su detención y traslado a dependencias policiales.

Perjudicado y detenido, que cuenta con más de una veintena de antecedentes policiales previos por hechos de distinta naturaleza, fueron citados el lunes en los Juzgados de la Caleta para un juicio rápido.