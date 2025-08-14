Detenido en Granada tras robar una mochila de un vehículo e intentar pagar con una tarjeta que había dentro

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y estafa en grado de tentativa, ya que presuntamente sustrajo una mochila de un vehículo e intentó pagar en varios comercios con una tarjeta que había dentro.

Según han explicado desde la Comisaría provincial, a través de un comunicado, la víctima fue una granadina, a la que le abrieron su vehículo para robarle una mochila con sus objetos personales. Entre ellos había una tarjeta de crédito.

Los investigadores recogieron todas las pruebas y utilizaron todos los recursos a su alcance y una semana después de los hechos, y con la requisitoria policial vigente, una patrulla en acto de servicio pudo identificar al presunto autor y detenerlo, tras lo que fue puesto a disposición judicial.

Los hechos se produjeron en el barrio de La Chana. Una chica de 31 años dejó su vehículo aparcado durante 30 minutos y, al regresar, encontró que alguien había forzado las cerraduras de las puertas traseras, tras lo que accedió a su interior y se apoderó de una mochila que contenía numerosos efectos personales.

Entre ellos estaba su documentación personal, las llaves de su motocicleta, un reloj, un cargador de teléfono, dinero en efectivo y una tarjeta de crédito, que procedió inmediatamente a anularla. Sin embargo, su entidad le dio aviso a través de la aplicación móvil que habían intentado utilizarla en los siguientes minutos en al menos en tres comercios: un supermercado, un estanco, y un cajero automático.

Después de acudir a la Comisaría de Policía Nacional a denunciar los hechos, el Grupo de Delincuencia Urbana Norte se hizo cargo del caso y comenzó las pesquisas policiales para el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones dieron su fruto, y los agentes pudieron determinar quien había sido la persona que habría intentado hacer uso de la tarjeta robada.

A raíz de ahí, activaron la alerta para su búsqueda y detención y apenas una semana después de los hechos, una patrulla que se encontraba de servicio para la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, localizó a esta persona, conocida por las autoridades, deambulando por la zona norte de la ciudad.

Tras comprobar que la búsqueda seguía activa, llevaron a cabo la detención de este hombre y le trasladaron a dependencias policiales. Los delitos que se le atribuyen a este español de 48 años son robo con fuerza en interior de vehículo y estafa en grado de tentativa. Acumula ya una veintena de antecedentes policiales. El día después de su detención fue puesto a disposición de la autoridad judicial.