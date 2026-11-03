Detenido en Granada tras ser pillado cuando escondía una bolsa con tres kilos de marihuana bajo un coche

Vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una calle del distrito Norte de la ciudad de Granada a un varón de 36 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Fue sorprendido en la vía pública cuando transportaba e intentaba esconder bajo un coche una bolsa que contenía más de tres kilos de cogollos de marihuana, ya secos y listos para su consumo o venta.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada cuando una dotación policial que patrullaba la zona en el marco de un dispositivo de prevención de la delincuencia y mantenimiento de la seguridad ciudadana observó la actitud sospechosa del individuo. Al notar la aproximación de los agentes, el hombre reaccionó de forma evasiva e intentó ocultar la bolsa que portaba debajo de un vehículo estacionado en la vía.

Tras abandonar el bulto, emprendió la marcha intentando disimular, pero fue interceptado a los pocos metros. Durante la identificación, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana procedente de la bolsa, por lo que la inspeccionaron.

El pesaje de la sustancia estupefaciente intervenida arrojó un peso total de tres kilos y 130 gramos. La droga fue incautada para su posterior destrucción.

Por estos hechos, el varón fue detenido de forma como presunto responsable de un delito contra la salud pública. El arrestado le constan cuatro detenciones previas y un señalamiento en vigor con motivo de la denuncia interpuesta por un familiar, al no tener noticias del mismo. El autor se encuentra ya a disposición de la autoridad judicial competente.