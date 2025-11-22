Detenido un hombre de 85 años acusado de maltrato animal tras colocar cebos envenenados en Jete (Granada)

Un agente recoge muestras del cadáver de un gato doméstico cerca de una finca antes sospechas de uso de cebos envenenados. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 85 años de edad como presunto autor de un delito de maltrato animal. Esta persona había colocado, supuestamente, unos cebos envenenados en una finca agrícola de la localidad de Jete que provocaron la intoxicación grave de dos perros y la muerte de un gato doméstico.

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Motril inició la investigación después de que dos personas denunciaran que sus perros habían sufrido una intoxicación grave mientras paseaban por un paraje de la localidad, informa en un comunicado.

Al detectar que en los vómitos de los animales aparecían unos granos oscuros los trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria donde lograron salvarles la vida. Los agentes del Seprono analizaron los datos de los collares con GPS que llevaban los perros durante el paseo, y reconstruyeron el recorrido realizado.

Tras inspeccionar las fincas por las que habían pasado, localizaron en una de ellas un trozo de carne impregnado de una sustancia granulada de color morado oscuro. Los agentes localizaron una botella de botella de plástico almacenada en la nave de aperos de la persona sospechosa y encontraron restos del mismo producto, por lo que procedieron a su intervención.

Dos días después del hallazgo se activó un dispositivo de la Guardia Civil y de los Agentes de Medio Ambiente de la Unidad Biogeográfica del Litoral, con apoyo de la Unidad Canina Especializada de la Estrategia Andaluza de Lucha contra el Veneno.

Tras la localización del cadáver de un gato doméstico en avanzado estado de descomposición, los agentes recogieron muestras de las evidencias del envenenamiento y las remitieron al Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre (CAD) de Andalucía, con sede en Málaga.

Los resultados obtenidos confirmaron que la botella intervenida contenía un pesticida extremadamente tóxico cuyo uso está prohibido por la Unión Europea desde el año 2007. Asimismo, el informe determinó que el gato doméstico hallado en la finca había fallecido por el envenenamiento con esa misma sustancia. El varón ha sido puesto a disposición judicial.