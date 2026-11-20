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GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido en la noche de este pasado jueves al hombre que el pasado 23 de octubre supuestamente disparó a dos mujeres en el distrito Norte de la capital: su expareja, respecto a la que tenía una orden de alejamiento, y su excuñada, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El presunto agresor ha permanecido en paradero desconocido durante cuatro semanas desde que se produjera el tiroteo hasta que finalmente ha sido detenido en la noche del jueves a este viernes, en un caso sobre el que no han trascendido más datos al haberse decretado el secreto de sumario.

Los hechos tuvieron lugar el día referido cuando el ahora arrestado supuestamente disparó contra su expareja, una mujer respecto a la que tenía en vigor una orden de alejamiento, y contra su excuñada, y se dio a la fuga en el distrito Norte de la ciudad.

La Policía Nacional llevó a cabo una recreación de los hechos para investigar lo ocurrido y para conseguir dar con el paradero del varón que supuestamente disparó contra estas mujeres de 36 y 39 años.

Los agentes recibieron los primeros avisos de urgencia en torno a las 23,30 horas de aquel 23 de octubre, que señalaban que un hombre había disparado a dos mujeres, y había huido en un coche. Ambas fueron trasladadas con impactos de bala a un hospital en un vehículo particular.

Ya en aquel momento, la Policía Nacional señaló a la posibilidad de que, atendiendo a las primeras manifestaciones aportadas por las personas que presenciaron los hechos, pudiera tratarse de un caso de violencia de género, toda vez que dijeron que un hombre había disparado contra su exmujer y su excuñada, y tras ello se había dado fuga en un coche.

La Policía encontró el vehículo en el que supuestamente habría huido el presunto agresor en una calle cercana y con el capó aún caliente, si bien no localizaron al hombre, que finalmente ha sido arrestado 28 días después de los hechos.

En cuanto a las mujeres heridas, el cuerpo de seguridad refirió en aquel momento que ambas presentaban heridas en el pecho y en el abdomen, y que fueron atendidas en el hospital Virgen de las Nieves de la capital, donde llegaron en situación estable.