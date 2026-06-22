Detenido un hombre fugado de la prisión de Albolote (Granada) con numerosas causas judiciales pendientes

Jefatura Superior de Policía. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un pueblo del área metropolitana de Granada a un varón de 41 años que se hallaba fugado del Centro Penitenciario de Albolote desde hacía tres años, a la vez que estaba siendo buscado por las autoridades judiciales para responder a imputaciones por tráfico de drogas, homicidio doloso, lesiones y quebrantamiento de condena.

La investigación de la operación 'Puyol' comenzó a principios del pasado mes de mayo cuando los agentes de policía recibieron cierta información sobre un individuo que estaría liderando una organización dedicada al tráfico de drogas.

Por otra parte, los agentes pudieron comprobar que el investigado contaba con un amplio historial delictivo, hecho este que indujo su consideración como altamente peligroso. Además, también pudieron averiguar que se encontraba fugado del Centro Penitenciario de Albolote desde hacía tres años.

En el transcurso de esta operación se controló un domicilio, ubicado en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada, donde, al parecer, habría fijado su morada.

Teniendo en cuenta la peligrosidad del mismo y las medidas de precaución que tomaba el investigado cada vez que salía de su domicilio, se optó por hacer partícipes de su detención a una serie de unidades especializadas.

Concretamente, intervinieron policías adscritos a la UDYCO y UPR de Granada junto con GOES y Medios Aéreos desplazados expresamente desde Málaga.

El detenido, un varón de 41 años con numerosos antecedentes policiales, ya ha ingresado en prisión de nuevo por decisión de la autoridad judicial.