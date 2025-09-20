Detenido un hombre en Lopera (Jaén) como presunto autor de un homicidio

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOPERA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Jaén, detuvo el pasado día 21 de agosto, a un hombre de 39 años de edad, vecino de la localidad jienense de Lopera, como presunto autor de un delito de homicidio, así como por delitos de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se remonta al pasado día 10 de agosto, cuando un hombre de 38 años de edad fue hallado muerto en su domicilio, de la localidad de Lopera, con claros signos de violencia. Siendo desde un primer momento, decretado el secreto de las actuaciones por la Autoridad Judicial, para salvaguardar el avance de la investigación.

Las pesquisas confirmaron que la víctima llevaba al menos dos días desaparecida, algo inusual dada la comunicación diaria que mantenía con sus allegados. La ausencia de testigos directos y la complejidad de la escena del crimen obligaron a los investigadores a abrir varias líneas de trabajo hasta consolidar una hipótesis sólida.

A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil combinó la recopilación de datos de interés policial, inspecciones oculares y análisis forense con el estudio de imágenes de videovigilancia y herramientas de análisis digital multidisciplinar.

Según ha explicado la Benemérita, esta metodología integral permitió no solo identificar al presunto autor y lograr ubicar perfectamente la fecha y hora real de ocurrencia de los hechos, sino también recuperar efectos sustraídos y vincularlo con otros delitos cometidos en la misma localidad.

Asimismo, la investigación reveló que presuntamente el detenido estaba igualmente implicado en un robo con fuerza en el que se sustrajeron joyas y dinero, así como su presunta autoría de un robo con violencia e intimidación donde se apoderó de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

En el transcurso de la operación, los agentes lograron recuperar parte de los objetos robados, entre ellos joyas y un teléfono móvil. Además, un segundo varón de 34 años ha sido investigado como presunto autor de un delito de receptación, al haber recibido parte de los efectos procedentes de los robos.

La operación, en la que se practicaron tres entradas y registros en domicilios de localidad de Lopera, ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Andújar, Plaza nº 1.