Detenido un hombre con una treintena de antecedentes por robar un ciclomotor en una cochera de Granada

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a un hombre con una treintena de antecedentes policiales por el robo en la cochera de una urbanización de un ciclomotor que sacó por la puerta principal tras romperle el candado.

Los hechos se conocieron por la denuncia del dueño, que al ir por la mañana a recoger el ciclomotor, valorado en cerca de 1.200 euros, se dio cuenta de que no estaba en la cochera, para cuyo acceso es necesaria una llave.

Los agentes conocieron a través de medios técnicos que los hechos se habrían producido a primera hora de la tarde por parte de una sola persona, la cual entró en la cochera y a los pocos minutos salió a pie llevando el ciclomotor consigo.

Los investigadores reconocieron sin ningún genero de duda al responsable del robo, un hombre de 36 años con numerosos antecedentes, y activaron una búsqueda policial que dio sus frutos dos días después.

Una patrulla policial que se encontraba de servicio y que era conocedora de esta alerta, le localizó a última hora de la tarde en el distrito Norte y llevó a cabo su detención y traslado a dependencias policiales, tras lo que fue puesto a disposición judicial.