Detenido en Linares (Jaén) acusado de abusar de una niña de ocho años con el permiso de la madre, también detenida

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) a la Junta de Andalucía (UPA) en Jaén ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de ocho años y de hacerlo con el consentimiento de la madre, que también ha sido detenida.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Área de Protección al Menor de la Jefatura Provincial de la UPA en Jaén, se inició a comienzos del mes de octubre tras recibirse por varias vías oficiales informaciones que alertaban sobre una posible situación de grave riesgo de una menor de ocho años, que podría estar siendo tanto víctima de agresiones físicas como ofrecida a adultos para ejercer la prostitución.

De inmediato, según se ha informado desde la Junta de Andalucía, se iniciaron las gestiones tendentes a identificar y localizar a la menor y a su núcleo familiar, comprobándose desde un primer momento que efectivamente existían indicadores de riesgo y desprotección que ponían en peligro su cuidado y atención de necesidades básicas.

No obstante, los agentes de la UPA continuaron las gestiones tendentes a comprobar los graves hechos denunciados, consiguiendo varios testimonios de personas del entorno próximo de la menor que ratificaron que venía sufriendo agresiones físicas por parte de su madre y que además ésta consentía que un adulto, vecino de la familia, le realizara tocamientos a cambio de dinero y otras prebendas.

Una vez identificado el presunto autor de las agresiones sexuales, se procedió a la detención tanto de la madre de la menor víctima como del presunto agresor sexual, contándose para ello con la colaboración de las Comisarías de la Policía Nacional en Úbeda (Jaén) y Linares, respectivamente.

En el momento de la detención de la madre, ésta se encontraba acompañada de su otra hija menor, de un año de edad, que también le fue retirada por los agentes y entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén para garantizar su protección al considerarse que se encontraba en su contexto nocivo para su intereses y desarrollo.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y fiscales competentes, que han emitido órdenes de alejamiento respecto a la menor víctima para hacer efectiva su protección en tanto se continúan las indagaciones para determinar la gravedad y alcance exacto de los hechos.

A este respecto, cabe señalar que según gestiones practicadas por los agentes actuantes y el Servicio de Protección del Menor de la administración autonómica, la menor víctima presunta de las agresiones físicas y sexuales se encuentra fuera de Andalucía a cargo provisionalmente de otros familiares, en espera de la adopción de resolución judicial o administrativa sobre su situación.