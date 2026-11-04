Detenido en Linares (Jaén) por difundir contenido pedófilo de un menor al que captó a través de un videojuego

Archivo - Imagen de agentes de la CiberComandancia de la Guardia Civil/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de corrupción de menores a través de la práctica conocida como 'grooming' o engaño pederasta, en este caso a través de medios digitales. El arrestado presuntamente obtuvo y difundió material de carácter sexual de un menor de 12 años, con el que contactó a través de redes sociales.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se remontan a enero de 2026. El presunto autor inició el contacto con la víctima al reaccionar a una publicación que el menor había realizado sobre un videojuego. Tras solicitarle que le agregara, le invitó a continuar la comunicación a través de una conocida red social.

Una vez establecido el canal de comunicación, y siendo plenamente consciente de la minoría de edad de la víctima, el hombre entabló una conversación fingiendo compartir la afición del niño por las carreras y los coches deportivos con el único propósito de ganarse su confianza.

De forma paulatina, recondujo las conversaciones hacia una temática de naturaleza sexual, estrechando el vínculo para finalmente conseguir que el menor le enviara imágenes y vídeos de índole sexual.

Asimismo, el detenido se valió del anonimato de las plataformas digitales para remitir al menor diversos archivos de contenido pedófilo. Estos elementos han sido analizados por los investigadores policiales con el objetivo de determinar su origen y trazabilidad.

La investigación tecnológica de los perfiles empleados por el sospechoso permitió su localización en Linares, donde se procedió a su detención y al registro de su vivienda. En el transcurso de dicha inspección, los agentes intervinieron un volumen importante de material informático, concretamente cinco dispositivos móviles, quince dispositivos de almacenamiento, tres ordenadores portátiles y una CPU.

La investigación se ha llevado a cabo desde la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia. Las diligencias policiales han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 2, en Valencia.

Por su parte, los agentes de la Comandancia de Valencia mantienen la investigación abierta y no descartan que el arrestado haya contactado con otros menores, por lo que continúan los trabajos para identificar a posibles nuevas víctimas.