El detenido por la muerte violenta de su expareja en Quesada (Jaén) tenía en vigor una orden de alejamiento

Imagen de la concentración celebracada de Quesada - SUBDELEGACIÓN JAÉN

QUESADA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha señalado que la mujer, de 38 años, cuyo cadáver fue localizado este domingo, tenía medidas de protección tras haberse registrado el pasado mes de septiembre en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén).

En concreto, había una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, un hombre de 61 años y vecino del municipio, que permanece detenido desde este domingo. De hecho, este hombre también está inscrito en el Viogén como agresor.

El detenido mantuvo con la víctima una relación sentimental que dieron por terminada hace más de un año. La expareja fue localizada por la Guardia Civil sobre las 17,00 horas de este domingo cuando volvía a su casa. Fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil donde finalmente quedó detenido y donde permanece a la espera de finalizar las diligencias que se están instruyendo.

Fernández, que ha participado en la concentración celebrada este lunes en la Plaza de la Constitución de Quesada para mostrar el dolor y la condena de unos hechos "absolutamente horrorosos, absolutamente terribles", ha indicado que "los indicios que se van teniendo apuntan a un posible crimen machista, a un posible homicidio por violencia de género".

El subdelegado también ha trasladado el pésame a la familia, al tiempo que ha mostrado el compromiso del Gobierno de España "contra la violencia de género, un compromiso sin ambages, un compromiso sin grietas, un compromiso sin argumentos a medias y un compromiso que tiene que ser de unidad y absolutamente de todas las instituciones y de todas las personas" para luchar "contra esta terrible lacra".

Ha recordado que en 2025 fueron 46 las víctimas asesinadas por "esta misma lacra". Desde el año 2003 son 1.341 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y Pilar, la vecina de Quesada fallecida, "podría ser la 1.342".

El subdelegado ha agradecido "el magnífico trabajo de la Guardia Civil, el magnífico trabajo también de la Policía Local desde el mismo momento en que se descubrió el cadáver de la víctima". "Están trabajando sin descanso, lógicamente, en una investigación que puede ser complicada", ha dicho Fernández, que también ha hecho hincapié en que por el momento las actuaciones son secretas.

Por su parte, la alcaldesa de Martos, Yolanda Martos, ha señalado que "nadie está preparado para esta situación, nadie se espera que le pueda pasar esto, aunque estamos acostumbrados a verlo todos los días en la tele". Ha añadido que "es un dolor muy grande" y "un susto increíble", en un municipio donde su ciudadanía está "conmocionada", al tiempo que se siente "rabia e impotencia".

"Tenemos que hacer un análisis porque esto no está funcionando", ha dicho la alcaldesa, al tiempo que ha abogado por "trabajarlo todos, políticos, jueces, la sociedad en general" ya que "no podemos consentirlo ya más y hay que dar un giro porque esto no funciona y hay que estudiar la manera de que funcione. No sé cuál, pero entre todos tenemos que hacerlo", ha dicho la alcaldesa de este municipio donde se han decretado tres días de luto y se han suspendido todos los actos.

Agentes de la Guardia Civil están reconstruyendo los movimientos del detenido antes y después de la localización del cadáver, en el conocido como paraje de Los Molinos.

El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía confirmó este domingo que sobre las 15,45 horas recibieron el aviso del hallazgo en un camino de Quesada de una mujer fallecida que aparentemente presentaba heridas de arma blanca. Hasta el lugar que se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, así como efectivos sanitarios que sólo pudieron confirmar la muerte.

Una vez que la Guardia Civil finalice las diligencias de investigación, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial en Cazorla (Jaén).