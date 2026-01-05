La alcaldesa de Quesada (Jaén): "Esto no te lo esperas nunca, hay rabia, impotencia y mucho dolor"

Archivo - Acceso a Quesada/Archivo - AYUNTAMIENTO DE QUESADA - Archivo

QUESADA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Quesada (Jaén), Yolanda Martos (PP), ha afirmado que el municipio está "consternado" ante la muerte violenta de una de sus vecinas en lo que todo apunta que será el primer asesinato machista de 2028. "Estamos todos consternados, esto no te lo esperas nunca, hay rabia, impotencia y mucho dolor", ha indicado Martos a Europa Press.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y se han suspendido todos los actos programados. También desde el Consistorio se ha convocado una concentración a las 12,00 horas, en la Plaza de la Constitución, para condenar lo ocurrido y mostrar la solidaridad con la familia y amigos de la fallecida, una mujer de 38 años.

La alcaldesa se ha mostrado confiada en que la investigación de sus frutos y se esclarezca lo ocurrido. Mientras tanto, permanece detenido la expareja de la fallecida, un hombre de 61 años, también vecino del municipio.

Tanto la víctima como el detenido estaban inscritos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) --ella como víctima y él como agresor--, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

La expareja fue localizada por la Guardia Civil sobre las 17,00 horas de este domingo cuando volvía a su casa. Fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil donde finalmente quedó detenido.

Agentes de la Guardia Civil están reconstruyendo los movimientos del detenido antes y después de la localización del cadáver, en el conocido como paraje de Los Molinos.

El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía confirmó este domingo que sobre las 15,45 horas recibieron el aviso del hallazgo en un camino de Quesada de una mujer fallecida que aparentemente presentaba heridas de arma blanca. Hasta el lugar que se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, así como efectivos sanitarios que sólo pudieron confirmar la muerte.

Una vez que la Guardia Civil finalice las diligencias de investigación, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial en Cazorla (Jaén).