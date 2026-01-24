Detenido por posesión ilícita de armas y tráfico de drogas en Loja (Granada)

Droga incautada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Champi 26, a un varón de 66 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro delito de tenencia ilícita de armas, en una actuación desarrollada en la localidad de Loja (Granada).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició tras recibir numerosos avisos de ciudadanos y constatar los propios agentes de la Guardia Civil la presencia de "un intenso olor a marihuana" procedente de en una zona de naves industriales reconvertidas en viviendas.

Ante estos indicios, agentes del Área de Investigación y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Loja comenzaron las gestiones para determinar el origen de este olor, y comprobar la posible existencia en alguna de estas naves de un centro de producción de droga.

La investigación permitió determinar la nave concreta de la que emanaba el "fuerte olor a marihuana" y, tras obtener la correspondiente autorización, los agentes procedieron a inspeccionar el inmueble.

En el interior de la vivienda, los agentes detectaron un "intenso olor" a ambientador que dificultaba la respiración, lo que evidenciaba el intento del propietario de camuflar el olor de la droga.

Durante el registro, finalmente los agentes localizaron bajo una cama dos bolsas que contenían cogollos de marihuana, con un peso total de 13,075 kilogramos. Asimismo, en el cuarto de baño, oculta bajo una mesa y tras varias bolsas de ropa amontonadas, hallaron una escopeta de cañones superpuestos con el número de serie borrado.

Por estos hechos, los agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y por otro delito de tráfico de drogas.