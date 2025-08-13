Detenido en Pozoblanco (Córdoba) el presunto ladrón de un tractor vendido primero en Toledo y luego en Ávila

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco (Córdoba) al presunto ladrón de un tractor y sus aperos en una finca de Añora que la Benemérita ha logrado recuperar, a pesar que de que, tras su robo, había sido vendido dos veces, primero en la provincia de Toledo y posteriormente en la de Ávila.

En concreto y según ha informado la Guardia Civil en una nota, dentro del marco de los servicios que viene desarrollando el Instituto Armado en la provincia de Córdoba en relación con el plan establecido para evitar los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, mientras que también ha investigado a otro hombre como presunto autor de un delito de receptación, al no facilitar datos del paradero del tractor robado.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Pozoblanco, de la sustracción del tractor y de sus aperos en una explotación agrícola ubicada en el término municipal de Añora, valorado todo ello en unos 4.600 euros.

Inmediatamente, efectivos del Equipo ROCA, que actúan en la zona Norte de la provincia, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, y la identificación, localización y detención del presunto autor del mismo. La inspección ocular efectuada en la zona donde se encontraba el tractor permitió a los investigadores comprobar que los autores habían forzado los candados de entrada a la finca. Sin embargo, la nave de aperos donde se encontraba el tractor no había sido forzada, habiendo abierto la misma con las llaves.

Ante ello, los guardias civiles centraron sus sospechas sobre las personas que tenían la llave de dicha nave, lo que permitió averiguar que una de ellas, presuntamente, había vendido el tractor a un vecino de la provincia de Toledo, quien no tenía conocimiento de la procedencia ilícita del vehículo y que, además, ya lo había vendido a otra persona, vecina de la provincia de Ávila.

En consecuencia, la Guardia Civil procedió a la detención del primero, como presunto autor de un delito de robo, y a la investigación del comprador, como presunto autor de un delito de receptación. El avance de la investigación unido a los datos aportados posteriormente por el comprador permitieron localizar el tractor y los aperos sustraídos en una localidad de la provincia de Ávila, procediéndose a su intervención.