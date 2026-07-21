Detenido el presunto autor de la muerte de una anciana en Alcaudete (Jaén)

Minuto de silencio por el crimen que ha costado la vida a una anciana de Alcaudete/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE

JAÉN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Alcaudete (Jaén) a un vecino de 46 años como presunto autor de la muerte por arma blanca de una anciana de 86 años cuyo cuerpo fue localizado este domingo en el interior de su vivienda ubicada en este mismo municipio.

La detención, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, ha tenido lugar esta pasada madrugada. Precisamente, ha sido durante la intervención para llevar a cabo la detención, cuando tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos, sin que hasta el momento haya trascendido más información sobre su estado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ya indicó este lunes en Bédar (Almería), a preguntas de los periodistas, que el móvil del crimen, según las investigaciones, "tiene que ver con el robo en la vivienda".

El crimen de esta anciana muy conocida en este municipio jiennense de poco más de 10.000 habitantes mantiene conmocionada a la población que este lunes guardaba un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para condenar lo ocurrido y dar apoyo a familiares y amigos de la víctima.

Ante este suceso, el Ayuntamiento de Alcaudete ha decretado tres días de luto oficial, desde las 00:00 horas del 20 de julio hasta las 00:00 horas del 23 de julio de 2026, en señal de duelo y respeto hacia la víctima, su familia y sus seres queridos.

Durante este periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta en los edificios municipales y en las rotondas de las calles Alcalde Juan Vallejo y Alcalde Fernando Tejero.