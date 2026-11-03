Detenido el presunto autor de la muerte de un hombre que intentó mediar en una pelea en Albolote (Granada)

Archivo - Vista aérea de la ciudad de Albolote, en el área metropolitana de Granada - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 24 años como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de un vecino de 64 años a consecuencia de una agresión sufrida a finales del pasado mes de agosto en la localidad granadina de Albolote. También ha sido detenido un hombre de 41 años como presunto autor de delitos de encubrimiento y de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Según el relato difundido por el cuerpo armado en un comunicado, los hechos se produjeron cuando la víctima, que no guardaba relación con su agresor, intentó mediar en un altercado en la ciudad de Albolote, en el área metropolitana de Granada. En ese momento, uno de los implicados le propinó un puñetazo que le hizo caer al suelo y golpearse la cabeza. El herido fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció en coma durante varias semanas hasta su fallecimiento, a mediados de septiembre.

El Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada inició una investigación para identificar y localizar al presunto autor. Las pesquisas y el análisis de medios técnicos permitieron identificarlo. Desde ese momento, la investigación se centró en su localización, ya que tras la agresión había eludido la acción de la justicia con la ayuda de su entorno.

Tras varias semanas de búsqueda, el pasado 29 de octubre los agentes establecieron un dispositivo en la localidad donde se ocultaba y procedieron a su detención. En la misma actuación fue detenida una segunda persona que presuntamente facilitaba su ocultación y que se resistió a la detención.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza número 1, que decretó el ingreso en prisión del presunto autor del homicidio, mientras que el segundo detenido quedó en libertad en con cargos.