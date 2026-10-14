Detenido el presunto autor de la muerte del joven de Cúllar Vega (Granada) el domingo

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del crimen del joven de 21 años que falleció en la mañana del pasado domingo tras haber sido apuñalado esa madrugada en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada).

Tras la agresión durante un altercado, el joven fue ingresado en estado crítico en el Hospital Clínico San Cecilio de la capital granadina. Presentaba heridas de gravedad por apuñalamiento con arma blanca, motivo por el que finalmente falleció.

El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso mortal que hasta el momento se ha saldado con un detenido.