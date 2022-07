Detenido por provocar daños en la habitación de un apartahotel de Granada en el que discutió con una amiga

GRANADA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de daños tras haber arrancado la puerta de la habitación del apartahotel en el que se encontraba alojado en la zona Norte de Granada tras haber discutido con la amiga que le acompañaba.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las tres de la tarde, cuando el recepcionista alertó a la Policía de que estaba teniendo problemas con una pareja que se alojaba en su establecimiento, pues momentos antes habían destrozado la puerta de uno de estos apartamentos.

A continuación, los agentes se dirigieron al lugar y pudieron comprobar que la puerta de acceso al apartamento en cuestión había sido arrancada de manera violenta y se encontraba tirada en el suelo.

Una vez en el interior, localizaron al presunto autor durmiendo en uno de los sillones de la entrada. Les dijo que tenía su documentación en la planta superior, donde los agentes encontraron a la mujer tumbada en la cama, que les explicó que estaban alojados allí desde el día anterior y que habían vuelto para descansar tras haber estado celebrando el Corpus.

También dijo que había discutido con su amigo, refugiándose a continuación dentro del apartamento, pero como él no disponía de llave optó por arrancar la puerta para poder entrar. Aseguró a los agentes que no había sufrido ninguna clase de agresión y que no deseaba presentar ninguna denuncia.

Finalmente, el hombre fue detenido, ofreciendo resistencia e insultando a los agentes, mientras que la mujer abandonó el establecimiento de forma voluntaria.