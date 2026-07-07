Detenido por robo a punta de cuchillo en un pub de Granada un joven que acumula cerca de 60 detenciones

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes 7 a un varón de 26 años, quien acumula cerca de 60 detenciones previas, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras haberse apropiado durante la noche de 200 euros pertenecientes a la recaudación de un pub, donde había estado bebiendo, esgrimiendo un cuchillo.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 3,30 horas de la madrugada, momento en el que una dotación policial de servicio en la zona con la misión de prevenir la comisión de delitos y mantener la seguridad ciudadana fue enviada por la Sala Cimacc-091 hasta un pub del distrito Centro donde, al parecer, se acababa de producir un robo usando un cuchillo.

Los integrantes de la dotación policial pudieron conocer la dirección de huida y la vestimenta del presunto autor, uniéndose a la búsqueda del mismo otras patrullas policiales. Por otra parte, según pudieron averiguar los agentes, el presunto autor habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en el local durante las horas previas, habiendo abandonado el pub sin llegar a abonar las consumiciones realizadas.

Dos horas más tarde este mismo individuo habría regresado al local y, esgrimiendo un cuchillo, habría conseguido apropiarse de 200 euros de la caja registradora del negocio pertenecientes a la recaudación del mismo.

Las distintas dotaciones policiales involucradas en la búsqueda del presunto autor realizaron varias batidas por los alrededores, consiguiendo localizar al mismo en una avenida del distrito Centro.

Durante la inspección de sus pertenencias se encontraron 60 euros, pero no fue hallado el cuchillo con el que habría llevado a cabo el asalto al pub. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.