Detenido tras ser acusado de 'hackear' una web de la Diputación de Jaén

Archivo - La investigación se ha llevado a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a un hombre de 36 años acusado de 'hackear' una web administrada por la Diputación de Jaén. Al detenido se le investiga como presunto autor de delitos de acceso informático ilícito y usurpación de identidad.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta en Jaén, por parte de la administradora de la web escuelafeminismo.dipujaen.es quien afirmaba haber recibido correos electrónicos en donde se le advertía del cambio de las credencias, contraseñas de acceso, así como en el email de recuperación de la referida web.

Tras las gestiones practicadas, los investigadores pudieron determinar que los accesos se producían a través de proveedores extranjeros de servicios de infraestructura VPS/VPN con las IP ubicadas en países extranjeros como Lituania o Luxemburgo.

Es por ello por lo que los investigadores tuvieron que solicitar información y colaboración por medio de los cauces de colaboración internacional existentes al efecto, tanto a operadores extranjeros como a empresas tecnológicas ubicadas fuera de España.

Con los datos recopilados se pudo determinar que el autor de los hechos actuaba por medio de correos fraudulentos creados para ello así como también mediante números de teléfono contratados a nombre de terceras personas, a las que supuestamente les había usurpado su identidad.

Pese a las dificultades en la investigación causa de los altos conocimientos informáticos del detenido, los investigadores consiguieron determinar la autoría de los hechos delictivos denunciados, procediendo a la detención del presunto responsable. La causa ya está en el juzgado. En la actualidad, la web escuelafeminismo.dipujaen.es se encuentra perfectamente operativa.