Detenido por simular el robo de su vehículo tras un accidente en Huétor Vega (Granada)

Imagen de recurso de una agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón de 53 años como presunto autor de un delito de simulación de delito, tras presentar una denuncia en la que afirmaba falsamente haber sido víctima del robo de su vehículo.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de La Zubia asumió la investigación después de que el ahora investigado denunciara el pasado 28 de junio que autores desconocidos habían sustraído su coche y lo habían abandonado golpeado al día siguiente en otra ubicación distinta a la que un familiar lo había estacionado el día anterior, detalla en un comunicado.

Además, manifestó que el vehículo no presentaba signos de forzamiento, aunque tenía una ventanilla rota, y que echaba en falta una copia de las llaves. La recopilación de información de testigos, junto al análisis de las imágenes de videovigilancia, permitió a los investigadores confirmar que la única persona que utilizó el vehículo durante el periodo denunciado fue el propio titular del turismo.

Asimismo, el día que sucedió accidente, se personó en el lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y retiró el vehículo, pudiendo aportar también datos a la investigación.

La Guardia Civil ha podido averiguar que el autor pudo, presuntamente, haber colisionado con otro estacionado en la vía pública y que al carecer de ITV y seguro de responsabilidad civil que cubriera los daños ocasionados, decidió denunciar la sustracción del mismo.

Como consecuencia, el pasado día 15, los guardias civiles procedieron a su puesta a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Granada como presunto autor de un delito de simulación de delito.