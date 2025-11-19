Detenidos dos empresarios por explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en obras de Córdoba

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas como presuntos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, así como la identificación de posibles víctimas de trata de seres humanos para la explotación laboral, tras llevar a cabo varias inspecciones en diferentes obras de rehabilitación y reformas ubicadas en la zona centro y Ciudad Jardín de la capital cordobesa.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició a raíz de que la Policía tuviera conocimiento de que un ciudadano extranjero habría estado realizando trabajos en el sector de la construcción sin tener regularizada su situación administrativa en este país.

Iniciadas las actuaciones policiales en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del convenio de lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la identificación de posibles víctimas de trata de seres humanos para su explotación laboral, a mediados de este mes se personaron en tres inmuebles que se encontraban en rehabilitación y reformas, dos de ellos situados en la zona centro y el otro en el barrio de Ciudad Jardín.

Durante la operación, se identificó a ocho trabajadores que se encontraban realizando labores de peones de construcción, cuatro de los cuales no tenían regularizada su situación administrativa en territorio nacional, de modo que los agentes detuvieron a los dos responsables de estas empresas de construcción y reforma.

Realizadas las comprobaciones pertinentes, los investigadores tuvieron conocimiento de que estos trabajadores carecían del correspondiente contrato laboral, alta en la Seguridad Social y del permiso de trabajo que les habilitase para trabajar legalmente en España. Ello les impedía reclamar cualquier derecho relacionado con su jornada laboral y suponía un ahorro ilícito para los empresarios en cotizaciones y salarios, el emplear a ciudadanos no habilitados para trabajar y sin cumplir las obligaciones legales.

Desde la Policía Nacional detallan que tienen la línea telefónica 900105090 y el correo electrónico 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.