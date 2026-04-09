Detenidos dos hombres sorprendidos tras robar en una vivienda de Huéscar (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

HUÉSCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 40 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendidos cuando introducían en un vehículo diversos objetos que acababan de sustraer en una vivienda en la localidad de Huéscar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Huéscar fueron alertados por la Central Operativa de Servicios (COS) de que se estaba produciendo un robo en una vivienda del municipio, a la que los autores habrían accedido a través de una ventana.

Los guardias civiles se desplazaron de inmediato al lugar y, en una calle paralela a la vivienda, localizaron a dos individuos cuyas características coincidían con las facilitadas por la Central Operativa de Servicios, que en ese momento estaban introduciendo en el maletero de un vehículo diversos objetos de cobre.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir en el turismo, si bien fueron interceptados por los agentes.

Durante la intervención, los guardias civiles apreciaron un notable nerviosismo en ambos y, tras ser preguntados por la procedencia de los objetos que transportaban, reconocieron haberlos obtenido de manera ilícita.

Ante estos hechos, la Guardia Civil detuvo a ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los objetos recuperados serán devueltos a su legítimo propietario.