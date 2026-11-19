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ATARFE (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Atarfe (Granada), ha detenido a dos jóvenes de 20 y 21 años por el robo con violencia de un coche en Atarfe (Granada) y de una moto con la que tuvieron un accidente que propició su arresto.

Los hechos ocurrieron sobre las 22,30 horas del pasado 17 de noviembre, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Granada alertó a una patrulla del Puesto Principal de Atarfe de la sustracción de un turismo en la localidad.

Su propietario, que se encontraba en casa, había oído ruidos en la calle y, al salir, sorprendió a varias personas subiéndose a su coche. Intentó impedirlo, pero tuvo que apartarse para no ser atropellado y sufrió un golpe por la maniobra del conductor, que huyó con el vehículo.

Mientras los agentes buscaban el turismo por la zona, sobre las 22,50 horas fueron requeridos en el centro médico de Atarfe. La Policía Local solicitaba apoyo tras atender un altercado protagonizado por uno de los dos jóvenes, que habían sido trasladados allí tras sufrir un accidente con una motocicleta.

Las comprobaciones realizadas confirmaron que la moto accidentada constaba como sustraída y había sido denunciada días antes por su propietario en el Puesto de la Guardia Civil de Albolote. Al cachear a los dos jóvenes, los guardias civiles encontraron en el bolsillo de uno de ellos las llaves de un turismo de la misma marca y modelo que el robado minutos antes.

Los agentes averiguaron el lugar donde habían abandonado el vehículo y una patrulla del Puesto de Maracena lo recuperó en una calle de esa localidad, constatando además que las llaves encontradas en poder de uno de los sospechosos correspondían a ese coche.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de los dos delitos, y los dos vehículos han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia.