Detenidos en Linares (Jaén) acusados de estafar 24.000 euros a una anciana tras apropiarse de su tarjeta bancaria

JAÉN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de apropiación indebida y estafa de 24.000 euros tras apropiarse de la tarjeta bancaria de la víctima, una mujer de 75 años.

Según ha informado este viernes el citado cuerpo, la mujer había percibido recientemente una indemnización económica por parte de su compañía de seguros debido a un accidente que había sufrido y los arrestados se habían ganado su confianza con el pretexto de ofrecerles sus cuidados.

La víctima se percató de lo ocurrido cuando precisó retirar efectivo de su cuenta, momento en el que echó en falta sus tarjetas de crédito. En un primer momento, le restó importancia y solicitó la colaboración de su hermano que, con la cartilla bancaria, se percató de que alguien había retirado dinero procedente de la pensión.

De esta forma, se puso de manifiesto que durante seis meses figuraban en la cuenta de su hermana numerosos cargos que no habían sido autorizados mediante pagos con tarjetas y que ascendían a 24.000 euros.

Una vez formulada la denuncia, los agentes investigaron en el entorno de la víctima, descartando uno a uno los de mayor cercanía. Se centraron en una pareja, una mujer y un hombre, vecinos de la víctima y que se habían interesado mucho en ejercer labores como sus cuidadores. De hecho, llegaron a ganarse su confianza plena, hasta el punto de acompañarla a realizar trámites bancarios.

Los agentes estudiaron la amplia documentación que estaba siendo aportada por la entidad bancaria sobre los movimientos efectuados con las tarjetas. En estos figuraban pagos en hoteles, restaurantes, talleres mecánicos, cafeterías, tiendas de telefonía, estancos, gasolineras, tiendas de muebles y establecimientos de alimentación.

Unos gastos que evidenciaban que la víctima no pudo haberlos hecho, ya que, debido a su alta dependencia, se encontraba imposibilitada para realizarlos. No era propietaria de ningún vehículo, no consumía tabaco y no necesitaba 4.000 euros al mes para cubrir sus necesidades básicas.

Junto a los pagos con tarjeta, los investigadores determinaron que se habían producido extracciones por una cantidad de 12.695 euros realizando en un solo día reintegros por un total de 3.100 euros. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, según ha concluido la Policía Nacional.