Detienen al presunto autor de un incendio originado este viernes en un cableado en Atarfe (Granada)

Incendio en un cableado en Atarfe a 28 de agosto de 2026. El presunto autor del fuego ha sido detenido por la Guardia Civil. - POLICÍA LOCAL DE ATARFE

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un incendio que ha ocurrido en la mañana de este viernes en la ciudad granadina de Atarfe, en el Área Metropolitana de Granada, según ha confirmado la Guardia Civil.

Por otro lado, fuentes del 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias han señalado que los avisos sobre el fuego han comenzado en torno a las 10,45 horas y lo ubicaban próximo a la carretera N-432, por lo que se ha dado aviso a Policía Local, Guardia Civil y Bomberos. El propio 112 ha tenido conocimiento del que las llamas han empezado en un cableado.

Debido a la naturaleza del fuego y su localización, una gran columna de humo ha sido visible desde distintos puntos de Atarfe y sus alrededores y la Policía Local ha precisado que se ha originado "en una zona donde se acumulaban numerosos residuos".

El suceso ha acabado con la extinción del fuego por parte de los Bomberos y no ha dejado daños personales, "pero sí importantes daños materiales", según señala el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en su perfil en redes sociales.