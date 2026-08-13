La DGT activa este viernes la Operación '15 de Agosto' con la previsión de más un millón de desplazamientos en Andalucía

Archivo - Vehículos en el acceso a Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes, 14 de agosto, a las 15,00 horas la Operación Especial de Tráfico '15 de agosto de 2026', que se prolongará hasta las 24,00 horas del domingo, 16 de agosto. Se estima 1.178.100 desplazamiento durante el fin de semana.

Según ha indicado la DGT en una nota, la distribución del tráfico "estará más espaciada" debido a que los viajes se hacen a lo largo de todo el viernes 14 y de la mañana del sábado 15 de agosto, con destino principales a segundas residencias, zonas de montaña y turística de la costa, principalmente Andalucía y Levante, y espacios de acampada.

En el retorno, el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

En este sentido, la DGT ha estimado que las carreteras que se prevén soporten mayor número de desplazamientos serían la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria.

Asimismo, han pedido "prestar especial atención" a posibles zonas afectadas por incendios forestales, como las vías actualmente en la zona de influencia del incendio forestal activo en Niebla (Huelva). Actualmente son 12 las carreteras afectadas por las llamas, nueve en Huelva y tres en Sevilla.

De cara al fin de semana, la DGT ha destacado que es importante que los conductores se informen antes de iniciar el viaje, evitando las vías afectadas y siguiendo en todo momento las indicaciones y recomendaciones de las autoridades, así como la información en los Paneles de Mensaje Variable. También pueden consultar dicha información en la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

Asimismo, las carreteras españolas, y especialmente en Andalucía, se registrará "un considerable incremento del tráfico de vehículos" con matrícula extranjera, cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan. Una parte importante corresponde a la Operación Paso del Estrecho (OPE), con una previsión de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

MÁS DE 60 TRABAJADORES

Para reforzar la vigilancia y control del tráfico, la DGT ha asegurado que desde los Centros de Gestión de Tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, se trabajará durante las 24 horas del día, dando especial servicio antes, durante y después de la operación especial, gracias a los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que realizarán las labores de supervisión, regulación e información.

En Andalucía, se dispone además de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda la comunidad, con especial atención a los puntos más conflictivos y a las conductas de mayor riesgo. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Por otro lado, se recuerda la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

Como novedad también este verano, está disponible desde el mes de abril el teléfono 018, un teléfono de asistencia a aquellas personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España. A través de este teléfono podrán recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a su disposición.

Se trata del tercero de los cuatro dispositivos especiales diseñados por la DGT con motivo de la época estival, uno de los periodos con mayor movilidad del año y en el que se prevén en Andalucía 23,4 millones de movimientos, 11,43 millones en julio y 11,98 millones en agosto. La última operación se llevará acabo del 28 al 31 de agosto.