La DGT avisa de retenciones en varias autopistas andaluzas con mayor incidencia en Sevilla y Málaga

Imagen de retenciones en autovías andaluzas. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre la situación actual de la circulación en las carreteras de Andalucía, destacando los puntos con mayor congestión en la red viaria. Entre ellos, ha indicado la AP4, en la provincia de Sevilla, con diez kilómetros de retenciones --en el antiguo peaje de Las Cabezas, sentido Cádiz-- y en la A49, siete kilómetros de retenciones en sentido Huelva. Además, en la variante de Bellavista (A4), en la zona de Aljarafe sevillano, hay tres kilómetros de retenciones en sentido Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, la DGT ha destacado múltiples retenciones en Málaga. En concreto, en la A7, con tres kilómetros en Marbella sentido Almería y dos kilómetros en sentido Cádiz. Además, en la capital malagueña se han registrado varios puntos conflictivos en la A7, donde hay un kilómetro sentido Almería y otro kilómetro en el mismo sentido. Asimismo, un accidente en la capital ha provocado tres kilómetros de retención en sentido Cádiz y otro en sentido Almería". Igualmente, en la MA20 de Málaga capital, hay cuatro kilómetros de retenciones, mientras que en la A357 hay un kilómetro de retención.

Por otra parte, en la provincia de Cádiz, la DGT ha señalado que en Tres Caminos (A4), hay cinco kilómetros de retención sentido Cádiz. En Granada, la situación también presenta problemas significativos en la A44 con nueve kilómetros por Villamena, sentido Motil. No obstante, en la provincia de Jaén las incidencias han sido menores con una retención de un kilómetro dirección a la Costa.