La DGT inicia este lunes una campaña de vigilancia y control de la velocidad en las carreteras andaluzas

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico: A 13 de julio de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este lunes, 3 de agosto, un dispositivo especial de control y vigilancia de la velocidad en las carreteras andaluzas que se prolongará hasta el domingo 9, período durante el cual los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecerán puntos de control, tanto con radares estáticos, como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías para así garantizar que los conductores cumplen los límites establecidos.

Así lo ha trasladado el organismo en una nota, donde ha afirmado que la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico. A su juicio, está demostrado que la velocidad "no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino también que, a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste".

Esta campaña está dentro de la programación diseñada por la DGT con motivo de la época estival, ya que, según ha precisado, con el incremento de la movilidad propia del verano, refuerza la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial.

Durante el dispositivo desarrollado el pasado año en estas fechas, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 275.340 vehículos, de los que 30.175 conductores resultaron infractores y, por tanto, denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 10,9% del total, un punto superior al registro de la última campaña.

En lo que respecta a las denuncias, el 36,86% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (11.121), el 62,96% en autopistas y autovías (18.999), y el 0,18% en travesías (55).