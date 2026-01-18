La DGT inicia este lunes una campaña para la vigilancia del transporte escolar en Andalucía

Varios vehículos durante la operación salida por carretera para fin de año, en la A5, a 30 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantendrá activa en las carreteras andaluzas una campaña para el control y vigilancia de los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores desde este lunes, 19 de enero, hasta el próximo viernes, 23 de enero, con el fin de comprobar que éstos cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte. Durante el dispositivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verificarán, entre otras cosas, el uso del cinturón de seguridad, velocidad, alcohol y otras drogas, autorizaciones y documentos tanto del vehículo como del conductor.

Según ha detallado la entidad en una nota, también prestarán especial atención a la conducción, respecto a la velocidad, consumo de alcohol y drogas, tiempo de conducción o minoración del descanso o la presencia en el interior de personas encargadas del cuidado de los menores, cuando así proceda.

En el último operativo de estas características que se desarrolló en Andalucía, en noviembre de 2025, fueron denunciados 455 vehículos sobre 756 controlados en las carreteras andaluzas, lo que supone que más de la mitad, en concreto el 60,2%, incumplía algún precepto de seguridad en la conducción.

Del 10 al 14 de noviembre de 2025, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil formularon un total de 1.057 denuncias sobre esos más de 400 vehículos, principalmente por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar (322 denuncias) y por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada (221), tal como exige la ley.

Desde el curso escolar 2007-2008, todos los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir los requisitos que se recogen en el RD 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.

En él se establecen diversos requisitos, como la obligatoriedad de que los menores vayan acompañados en el autobús por una persona debidamente cualificada, la antigüedad máxima de los vehículos destinados a este tipo de pasajeros, el seguro de responsabilidad civil ilimitado o la obligatoriedad de llevar señal de transporte escolar, entre otros, de singular importancia.

La mayoría de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o en los instantes inmediatos y en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los acompañantes.