La DGT prevé cerca de 1,25 millones de desplazamientos en Andalucía durante el puente de la Constitución

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa a las 15.00 horas de este viernes 5 de diciembre el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominado Operación Especial 'Constitución-Inmaculada-2025', para dar cobertura a los 1.249.600 desplazamientos de largo previstos con motivo de los días festivos que se concatenarán hasta el próximo lunes 8 de diciembre.

Según informa la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado, las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos serán la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia. La DGT recomienda que antes de iniciar los desplazamientos los conductores se informen sobre el estado de las vías y utilicen preferentemente el transporte público en sus accesos.

La festividad de ámbito nacional de la Constitución, el sábado 6 de diciembre, junto con la festividad del día de La Inmaculada, el lunes 8 de diciembre, dará lugar a un período de descanso y ocio en el que se producirán multitud de desplazamientos de largo y corto recorrido en los que destacarán, por intensidad, dos fases: la salida de los grandes núcleos urbanos tendrá lugar este viernes y sábado por el inicio del período festivo, mientras que el retorno se producirá principalmente el lunes durante la tarde.

Estos desplazamientos afectarán de modo significativo a las carreteras cuyos destinos predominantes sean las zonas de montaña, para la práctica de deportes de invierno; las zonas turísticas de descanso y las de segundas residencias, así como también los accesos a las grandes zonas comerciales.

DISPOSITIVO DE LA DGT

Con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, que comprenden a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros, así como al personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Desde los Centros de Gestión de Tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas, se dará un especial servicio antes, durante y después de la operación especial, con el trabajo de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado en atender las labores de supervisión, regulación e información. Desde las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) se dará cobertura a los principales itinerarios de Andalucía, centrado en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en la red interurbana de carreteras de Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente van a soportar mayor número de desplazamientos.