Sierra Nevada prepara 18 kilómetros de pistas para el puente, con hoteles al 70 por ciento

La estación de esquí de Sierra Nevada. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada alcanzará este sábado los 18 kilómetros esquiables gracias a la incorporación de nuevas pistas en Borreguiles y especialmente a la apertura de la pista de El Río, donde, tras la nevada del miércoles, se concentra la generación de nieve producida.

Los hoteles encaran este puente festivo con una previsión de ocupación que ya ronda el 70 por ciento aunque se espera mejorar la cifra con las reservas de última hora, según detalla a Europa Press el presidente de los empresarios de la estación de esquí, Ordoño Vázquez.

La última nevada "ha encendido el motor" y todo está "operativo al cien por cien" para recibir al cliente en este primer puente de la temporada: "restauración, comercios, ocio; todo listo", relata el empresario

De hecho, la estación granadina ofrecerá la mayor oferta esquiable en un puente de la Constitución de los últimos cuatro años. Junto a la apertura de El Río, que se abre este viernes y que permite aumentar el desnivel esquiable a los 925 metros, los servicios de pistas incorporan para el sábado otras pistas como Laja, Amapolas, Panorámica II o Termópilas, todas ellas en el área de Borreguiles.

Este jueves la calidad de la nieve, polvo-pisada con espesores entre 30 y 40 centímetros, ha mejorado sustancialmente gracias a las últimas precipitaciones de nieve. Según la Aemet, es probable que se produzcan nevadas ocasionales entre este jueves noche y el viernes.

Un total de 10 remontes (dos telecabinas, 6 telesillas y dos alfombras de iniciación) estarán operativos para dar servicio a la oferta de pistas del puente.

Las actividades para no esquiadores se repartirán entre el complejo Mirlo Blanco (Pradollano), que tendrá abiertos los toboganes de nieve, el trineo Mirlo y la pista de patinaje sobre hielo, y los toboganes de Borreguiles. La oferta de restauración en pistas y la zona de actividades será la siguiente: D'Puro Burger, Campanario, Central Grill, Central Bar, Al Ándalus Hot Dog, Chalé Suizo y el Mirlo XXL.

Por lo demás, el sistema de nieve producida se mantiene operativo mientras las condiciones de temperatura y humedad lo permitan a fin de mejorar los espesores en pista y plantear nuevas aperturas.