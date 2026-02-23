Día de Andalucía 28F: descubre la historia del Escudo andaluz con Hércules como protagonista, inspirado en Cádiz

Archivo - Bandera de Andalucía izada en el Patio del Recibimiento del Parlamento andaluz con motivo del 28F. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad andaluza celebra este sábado, 28 de febrero, el Día de Andalucía, en conmemoración del Referéndum Autonómico de 1980, en el que el pueblo andaluz se pronunció a favor de la consecución de la autonomía. Entre los símbolos más representativos de la identidad andaluza destaca su escudo, cuya imagen encierra una gran carga histórica.

Según detallan el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Junta de Andalucía en sus respectivas páginas web, el escudo está compuesto por la figura de Hércules, "expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu", que aparece sujetando y domando a dos leones. El diseño fue elaborado por Blas Infante, quien se inspiró en el escudo de Cádiz, considerada la ciudad más antigua de Occidente.

En concreto, el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que "Andalucía tiene escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, en el que figura la leyenda 'Andalucía por sí, para España y la Humanidad', teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Asamblea de Ronda de 1918". Fue precisamente en dicha asamblea donde se aprobó el diseño presentado por Blas Infante.

¿QUIÉN FUE EL CERAMISTA DE SEVILLA QUE LO CONFECCIONÓ?

El escudo de Andalucía que puede contemplarse en la Sala 28F del Museo de la Autonomía de Andalucía es el original, elaborado en 1932. Fue dibujado por el artista Andrés Martínez de León siguiendo las indicaciones de Blas Infante y realizado en cerámica de Triana por el ceramista Pedro Navia.

Por motivos de conservación, la pieza fue trasladada a esta sala en 2006. Anteriormente había estado situada sobre el dintel de la puerta principal de la Casa de Blas Infante, donde actualmente puede contemplarse una réplica. El escudo permaneció allí intacto hasta la llegada de la democracia, superando diversas vicisitudes a lo largo de las décadas. La Ley de los Símbolos de Andalucía, aprobada por el Parlamento andaluz en 1982, lo declaró objeto de conservación singular.

En la Sala 28F se exhibe además otra versión del escudo fechada en 1918: un óleo sobre lienzo que presidió la Asamblea de Ronda de ese mismo año. En el centro de una cuartela heráldica, flanqueado por dos columnas dóricas, aparece Hércules sujetando con firmeza a dos leones rampantes. En la base figura el lema 'Andalucía por sí, para España y la Humanidad', mientras que en los bordes puede leerse la inscripción latina 'Dominator Hercules Fundator', es decir, 'Hércules, señor y fundador de Andalucía'.

La Asamblea de Córdoba de 1933 introdujo algunas modificaciones en el escudo. La cuartela heráldica desapareció y la inscripción 'Dominator Hércules Fundator' pasó a situarse sobre un arco coronado por la bandera andaluza. Asimismo, la figura de Hércules rejuvenece, en alusión a "la fuerza joven del espíritu, domando la fuerza instintiva de dos leones".

Como puede observarse en las distintas versiones históricas del escudo, el lema 'Andalucía por sí, para España y la Humanidad' también experimentó cambios a lo largo del tiempo. El más relevante se produjo en 1931, cuando Blas Infante propuso sustituir la expresión "para sí" por "por sí", una fórmula con un matiz más abierto y solidario. Esta modificación sería ratificada posteriormente en la Asamblea de Córdoba de 1933.

