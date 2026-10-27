Díaz sobre el acuerdo con Vox y la prioridad nacional en VPO: "Los ayuntamientos son competentes de la adjudicación"

1128817.1.260.149.20261027115348 La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía del 27 de octubre de 2026. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha aclarado este martes que "los ayuntamientos son los competentes a la hora de decidir en sus ordenanzas cuáles son los requisitos para optar a una vivienda protegida". "Nosotros somos bastante cautos a la hora de las competencias de cada Administración, y hay competencias que las tienen los ayuntamientos", ha apostillado.

Así se ha pronunciado la consejera en el desayuno informativo de Europa Press celebrado en la Fundación Cajasol al ser preguntada por el punto 49 del acuerdo firmado entre el PP y Vox para conformar el actual Gobierno andaluz. En dicho punto se dice: "Se establecerá un sistema de acceso a vivienda pritegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienen mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

"En el resgistro de demandantes de vivienda --ha explicado la consejera-- uno se inscribe y cada ayuntamiento, que es un mundo, decide. Hay ayuntamiento de Sevilla en los que si llevas diez años empadronado, tienes 20 puntos. Hay otros que deciden no dar puntos. Cada ordenanza marca los criterios".

Sobre las dificultades para alquilar una vivienda, la consejera ha reconocido que el 96% de los pisos que salen a este mercado son de pequeños propietarios en Andalucía. Preguntada sobre la posibilidad de legislar para que la vivienda no se entienda como una vía de producir ahorros e ingresos, Rocío Díaz ha apuntado que "la Administración pública no puede decidir cómo quiere ahorrar una familia o una persona".

"Nos encontramos con pequeños ahorradores que lo que han hecho es meter su dinero en la compra de un piso para que el día que se jubilen tener un colchón", ha sostenido. Y en este punto, la consejera ha manifestado que precisamente "lo que hacen falta son propietarios que quieran poner viviendas en alquiler. Eso es lo que necesitamos".