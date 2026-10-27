Liberadas en El Puerto cinco aves rapaces tratadas en los Centros de Recuperación de Especies de Cádiz y Huelva

1128873.1.260.149.20261027121951 La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, participa en la liberación de tres ejemplares de aves rapaces en El Puerto de Santa María (Cádiz). A 27 de octubre. - María José López - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha participado este martes en el Parque Metropolitano de Los Toruños y La Algaida, en El Puerto de Santa María (Cádiz), en la liberación de cinco aves rapaces tratadas en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón, en esta misma localidad, y en el de Marismas del Odiel, en Huelva.

Lo ha hecho junto con el alcalde de El Puerto, Germán Beardo; la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido; el coordinador de los Agentes Medioambientales en la provincia, José Joaquín Aniceto; y el coordinador provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), David Gimeno.

En una nota, la Junta ha detallado que en total se han liberado cinco ejemplares de aves rapaces silvestres, cuatro recuperados en el CREA de El Puerto de Santa María, y uno procedente del centro de recuperación onubense. Todos han sido identificados mediante anillamiento científico, y uno de ellos incorpora además un emisor GPS que permitirá realizar un seguimiento de sus desplazamientos tras la liberación.

Entre los animales liberados se encuentra un ejemplar de águila culebrera (Circaetus gallicus) procedente de Jerez de la Frontera (Cádiz), que ingresó en el centro de recuperación con una fractura abierta en los metacarpianos del ala izquierda. Tras una intervención quirúrgica para reparar la lesión y un posterior periodo de recuperación y fortalecimiento muscular en instalaciones especializadas, el ave ha alcanzado las condiciones óptimas para volver a la vida en libertad.

También ha sido liberada un águila calzada (Aquila pennata) localizada en el municipio gaditano de Trebujena. El ejemplar llegó al CREA en un estado de desnutrición que comprometía seriamente su supervivencia. Su tratamiento ha consistido en varias semanas de cuidados y alimentación específica, con seguimiento de su condición física antes de la liberación.

La suelta ha incluido además dos ejemplares de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Uno de ellos, recogido en El Puerto de Santa María, era un ave juvenil que mostraba signos de impronta debido a una aparente permanencia en cautividad. Durante su estancia en el centro se trabajó en su socialización junto a otros individuos de su especie para reducir su dependencia de las personas y favorecer una adecuada adaptación al medio natural.

El segundo ejemplar, procedente de San Roque (Cádiz) ingresó con síntomas de desnutrición y ha recibido tratamiento antes de su liberación.

La quinta ave liberada ha sido un ratonero común (Buteo buteo) recuperado en el CREA Marismas del Odiel. El ejemplar fue hallado en Hinojos con una grave infección en la cavidad oral y en el ojo izquierdo, patologías que obligaron a realizar una intervención quirúrgica y un prolongado tratamiento de curas durante dos meses. Aunque ha logrado una recuperación completa, mantiene una pérdida parcial de visión en el ojo afectado.

Con el objetivo de evaluar su adaptación al medio natural y comprobar la evolución de su recuperación, se le ha instalado un emisor GPS que permitirá conocer sus desplazamientos y comportamiento tras la liberación.

En este contexto, Fina Martínez ha explicado que la atención de los ejemplares en la Red CREA comprende trabajo veterinario, rehabilitación y seguimiento, en función de las lesiones y necesidades de cada animal. Asimismo, ha señalado que los centros reciben animales con lesiones o problemas de salud, en ocasiones relacionados con la actividad humana, que requieren atención especializada antes de valorar su retorno al medio natural.

La consejera ha descrito el funcionamiento de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, integrada por profesionales especializados que atienden ejemplares de fauna silvestre heridos, enfermos o desplazados de su entorno natural.

En este sentido, ha recordado que la recuperación de estos animales no se limita a la atención clínica inicial, sino que incluye procesos de rehabilitación física, recuperación de capacidades de vuelo y caza, seguimiento veterinario y evaluación de su aptitud para el retorno a la naturaleza. La valoración previa a la liberación tiene en cuenta las capacidades necesarias para la supervivencia de cada ejemplar en su hábitat.

De la misma forma, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha señalado la importancia de que la ciudadanía conozca cómo colaborar cuando encuentre animales silvestres heridos o en situación de riesgo.

La liberación se ha llevado a cabo en el entorno del Parque Metropolitano de Los Toruños y La Algaida, un espacio natural situado en la Bahía de Cádiz que alberga diversos ecosistemas y en el que se desarrollan actividades de educación ambiental, conservación y divulgación del patrimonio natural andaluz.