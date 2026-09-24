Andalucía apela a la sentencia en el desahucio de Maricarmen: "Sánchez no ha reformado la ley de Arrendamientos Urbanos"

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha apelado al cumplimiento de una sentencia judicial al ser preguntada por el caso de Mari Carmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles en Madrid, y ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Díaz ha realizado estas declaraciones ante los medios en Granada, donde ha inaugurado el II Congreso Internacional 'Gobernanza y Planificación: Innovación, territorio, vivienda y energía', celebrado en el Centro de Documentación Científica de la Universidad de Granada.

La consejera ha reconocido que el caso de Mari Carmen "es un tema social que nos conmueve absolutamente a todos" y ha añadido que "eso es lo primero que tenemos que decir".

A continuación, ha señalado que "se está cumpliendo la legislación y el acatamiento a una sentencia judicial", al explicar su posición sobre el desahucio de la mujer.

Díaz ha dirigido también sus criticas al Ejecutivo Central, afirmando que "el Gobierno del señor Sánchez ha tenido de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y no lo ha hecho".

Así, la responsable andaluza de Vivienda ha subrayado que se trata de "una ley que es del año 94", en referencia a la norma cuya modificación ha reclamado al Gobierno.

Preguntada por la subida del alquiler a Mari Carmen y cómo actuaría la Junta para atender a una persona en su situación, Díaz ha evitado valorar la respuesta de otras comunidades autónomas.

En este sentido, ha asegurado que la Junta ha puesto en marcha mecanismos dentro de su nueva ley de vivienda "para dar respuesta y para dar asesoramiento a todos los casos de desahucios que ocurran en nuestra comunidad autónoma".

Díaz ha afirmado que Andalucía cuenta con "un sistema y una oficina para asesorar y para estar pendiente de lo que ocurra en esta materia", en alusión a los casos de desahucio.

La consejera ha incidido, por último, en la necesidad de atender a las personas afectadas: "Hay que hacer un acompañamiento y hay que dar una serie de soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo en Andalucía".