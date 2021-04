Díaz califica a Moreno de "ineficaz" por no gastar los 7.500 millones del Gobierno para afrontar la pandemia

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha tachado de "ineficaz" al ejecutivo de Moreno Bonilla por no gastar los 7.500 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado para que Andalucía haga frente a la pandemia.

"Si te llega un dinero extraordinario para atender a la gente, no te puede sobrar, porque entonces no has sido capaz de gastarlo donde hace falta, que es en nuestra economía, en los comercios, en la hostelería y en abrir los centros de salud", ha señalado Díaz en una entrevista con el diario Sur.

"La economía y la salud tienen que ir de la mano" y ha instado al Gobierno andaluz a regirse por "el sentido común, reforzar la sanidad pública y dar oxígeno a la economía, en vísperas de la campaña de verano", ha manifestado la líder socialista en otro pasaje de la entrevista, según ha informado este partido en una nota.

Susana Díaz ha lamentado que el Gobierno andaluz está "en sus líos, en los cálculos electorales y en ver si absorbe o no absorbe a Ciudadanos" y ha reclamado que "esa energía la debería gastar en la gente, en la sanidad pública y en apoyar a los negocios".

La secretaria general de los socialistas andaluces ha afirmado que "están siendo demasiado egoístas porque están pensando exclusivamente en ellos" y ha concluido que, por ello, el presidente de la Junta de Andalucía "no está haciendo bien sus deberes".

Susana Díaz ha defendido que el PSOE-A "es un partido dialogante, que en su ADN está la defensa de Andalucía y al que la gente identifica con la defensa de nuestra autonomía".

En un contexto de "tanto ruido y tanto disparate", Díaz ha defendido que el partido está compuesto por gente "útil, cercana y sencilla y con un conocimiento muy profundo de Andalucía, que es lo que nos diferencia del gobierno".

Ha señalado que "con humildad, con cercanía, con empatía y sabiendo que son tiempos muy duros, la gente se reconecta y se vuelve a enganchar con nosotros".

La secretaria general del PSOE-A ha aseverado que "las peleas que se ven en el Congreso de los Diputados o los insultos cuando la gente lo está pasando tan mal, perdiendo seres queridos y con las empresas cerrándose, alejan a los ciudadanos de la política".

Frente a esto, Díaz defiende que "el único antídoto que hay es estar cerca de la gente, gastando suela y en el territorio escuchando sus problemas".