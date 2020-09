Díaz cree "muy irresponsable" a Aguirre tras anunciar la llegada de la vacuna contra Covid por crear "falsas esperanzas"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado este viernes como "muy irresponsable por parte de Aguirre" que el consejero de Salud y Familias anunciara este jueves durante una comparecencia parlamentaria que Andalucía tendrá la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford a final de año por considerar que "crea falsas esperanzas".

Díaz, en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía, ha argumentado que la reacción del consejero de Salud sobre la llegada de la vacuna obedece a que "para esconder la realidad de que la App de Salud Responde te dice que llames dentro de 14 días, cogen una noticia de vacunas, que saben que todo el mundo está esperando como agua de mayo, y la llevan a un titular". "Es muy irresponsable por parte de Aguirre", ha apostillado la secretaria general del PSOE-A.

Díaz ha esgrimido sobre el anuncio que ha hecho el Gobierno andaluz que el procedimiento ha debido ser otro por cuanto "Oxford dice que no va a estar lista hasta el 2021, si el Gobierno negocia, cuando haya seguridad y certeza se dice".

"Cuando los centros de salud están colapasados es muy irresponsable, que no jueguen con eso", ha pedido la secretaria general del PSOE de Andalucía, quien ha apelado a que "hay mucha gente pasándolo mal, las empresas están con el agua al cuello", por lo que ha reclamado "humanidad" antes de "jugar con la esperanza de los andaluces".

Susana Díaz ha subrayado que el anuncio de la llegada de la vacuna contra el coronavirus viene a "tapar la realidad, que los andaluces no pueden ir al médico".

"No es de recibo que para querer tapar la incapacidad del Gobierno andaluz, porque la realidad es que los centros de salud están colapsados, que los médicos no tiene medios, y que te atienden por teléfono y de esa manera, y Moreno Bonilla ha reconocido que no han contratado médicos y enfermeros para sustituciones", ha insistido la líder de los socialistas andaluces sobre la intencionalidad del anuncio de la vacuna contra el coronavirus.