Díaz subraya que el conflicto de competencias sobre el Plan Estatal de Vivienda "no significa renunciar a ese dinero"

Archivo - Viviendas en construcción. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LUPIÓN (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha subrayado este lunes que plantear un conflicto de competencia contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "no significa" que se haya "renunciado a ese dinero".

Así lo ha indicado en Lupión (Jaén), donde ha visitado las obras de ocho viviendas protegidas, y a preguntas de los periodistas sobre la situación de ese conflicto, toda vez que desde la Junta se considera que el reglamento que regula el plan no respeta el orden competencial recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

En primer lugar, Díaz ha precisado que "el Gobierno de España no pone 7.000 millones" en el marco del Plan Estatal de Vivienda y lo que aporta es "casi la mitad". Ha añadido "a Andalucía le corresponde, por población, casi 1.200 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento lo pone la Junta".

"Con lo cual, no estamos hablando de un dinero que ponga exclusivamente el Gobierno de España, ni mucho menos. Nosotros hemos presentado un conflicto de competencia. Eso no significa que nosotros hayamos renunciado a ese dinero. Todo lo contrario", ha asegurado.

En este sentido, ha consejera ha explicado que su departamento ya ha "mandado el convenio de colaboración al Ministerio" y está "estudiando ese convenio para poder firmarlo cuanto antes, en los próximos meses, y para poder iniciar esas ayudas que van a venir".

"Pero, como digo, son ayudas del Gobierno de España y son ayudas de la Junta de Andalucía. Tanto es así que hemos multiplicado por seis desde la Junta de Andalucía los fondos que poníamos con el anterior plan", ha concluido.