Diego El Cigala llega a Córdoba este viernes con su espectáculo 'Lágrimas Negras'

El cantaor Diego el Cigala llega al Palacio de Congreso de Córdoba este viernes 26 de diciembre, a las 21,00 horas, con su espectáculo 'Lágrimas Negras', dentro de su gira por el 20 aniversario de la citada composición.

Según destacan desde la promotora, "corría el otoño del año 2002 y Diego el Cigala que ya había trabajado recientemente en algunos proyectos con el pianista Bebo Valdés y con el director de cine Fernando Trueba, que sería el productor del proyecto, se metió con ellos en el estudio a grabar lo que sería un hito en el World Music: Lágrimas Negras".

"Este disco consagraría el compromiso de Diego y su alma flamenca con la música latina y en especial con el bolero", subrayan, para agregar que era "un camino que había comenzado unos años antes con proyectos como Piratas del flamenco con su amigo y fantástico trompetista Jerry González".

Han pasado 20 años desde que Diego El Cigala entró por primera vez en ese estudio para grabar con Bebo, "donde todos acabaron llorando, pero cada año que pasa es más fuerte su conexión con la música latina que ya forma parte de su ADN".

Así, explican que ahora en esta gira '20 años de Lágrimas' hace un recorrido por todos los temas que llegaron a su vida para convertirse en imprescindibles como 'Corazón loco', 'Dos Gardenias' o 'Historia de un amor'.

Se trata de "una noche de mestizaje musical", que Diego ha ido adquiriendo en sus aventuras por Cuba, Argentina, México y Colombia, donde con una formación encabezada por su pianista de los últimos 15 años, Jaime Calabuch 'Jumitus', contrabajo y percusión llevará a "un viaje de melancolía y multiculturalidad de una de las mejores voces del siglo XXI".