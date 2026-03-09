Dimite la concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada) tras ser condenada a multa por agresión a una vecina

Archivo - La hasta ahora concejal de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez, a la derecha del alcalde, Iván Fernández, en el pleno de moción de censura del pasado 18 de diciembre - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez, de IU, ha presentado su dimisión por "motivos personales" después de que fuera condenada por la agresión a una vecina a nueve meses de multa, una orden de alejamiento y una indemnización, según han apuntado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Tanto PSOE como Vox, en la oposición en esta corporación municipal del área metropolitana de Granada donde IU gobierna en coalición con PP y Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente, habían pedido la semana pasada la dimisión de Álvarez tras la sentencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada.

A raíz de la moción de censura que dio lugar al tripartito que gobierna desde diciembre el municipio, la dirección de IU abrió un expediente informativo tanto a la edil dimitida, que abandona sus funciones en el gobierno local y la corporación, como al concejal que fue nombrado alcalde, Iván Fernández, los dos miembros del grupo municipal, en el que ahora Álvarez habrá de ser sustituido por otra persona que concurriera en la lista de la coalición de izquierdas en 2023.

Además, tras conocerse a finales del pasado noviembre que a Álvarez la Fiscalía le pedía dos años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, la dirección provincial de IU en Granada indicó en un comunicado que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebrara sobre estos hechos, tomaría "de inmediato las medidas necesarias y oportunas", en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su "compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres".

Días después trascendió que IU, que había gobernado hasta ese momento con el PSOE, que ganó las municipales con mayoría simple, plantearía la moción de censura que dio la alcaldía a Fernández el pasado 18 de diciembre.