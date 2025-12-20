La Diócesis de Córdoba destina todas las colectas de las parroquias a la Casa de Acogida 'Madre del Redentor'

Archivo - Miembros de la Federación Española de Bancos de Alimento (FESBAL) realizando labores de recogida de alimentos, en un supermercado de Alcobendas, a 22 de noviembre de 2024, en Alcobendas, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Córdoba destinará todas las colectas de las parroquias del domingo 21 de diciembre a la Casa de Acogida 'Madre del Redentor', un recurso diocesano gestionado por Cáritas Diocesana de Córdoba, que ofrece alojamiento, alimentación y atención social integral a personas en situación de sin hogar.

Según ha informado la entidad eclesiástica en una nota, la iniciativa responde al creciente número de personas que viven en la calle, actualmente 447, y a la necesidad de fortalecer este recurso de acogida, no solo durante el invierno, sino durante todo el año.

Con motivo de esta jornada, el Obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha difundido un mensaje en el que anima a sacerdotes y fieles a participar generosamente en esta colecta, subrayando "la importancia de vivir una fe comprometida con los más vulnerables y recordando que gestos concretos devuelven la dignidad y esperanza a quienes más lo necesitan".

De este modo, Cáritas Diocesana de Córdoba invita a toda la sociedad cordobesa a sumarse a esta acción solidaria, que busca ofrecer dignidad, esperanza y un hogar a quienes más lo necesitan, para "que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte".