La Diócesis de Córdoba reúne a 600 personas para impulsar su labor pastoral

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Jubilar Diocesano ha reunido este sábado a 600 personas en el Colegio Trinidad, representantes de todas las realidades eclesiales de Córdoba, para abordar aspectos de la vida diocesana a través de grupos de trabajo en cinco itinerarios. En ellos se ha abordado desde la transmisión de la fe a la implicación en la vida pública, la caridad política y la acción caritativa y social de los católicos cordobeses.

La Diócesis de Córdoba ha indicado en una nota de prensa que el encuentro ha comenzado a primera hora de la mañana con la acogida de los participantes, que han sido distribuidos en 30 grupos de reflexión y análisis. Ha habido una ponencia en la que ha estado presente el obispo de Córdoba, quien ha presentado a la asamblea el contenido de su carta pastoral al inicio del curso 2025/2026 y en la que anuncia su deseo de llevar a cabo un plan pastoral que convierta los grandes eventos en un "punto y seguido", como ha definido él mismo, "donde haya algo que nos una a todos y que nos permita reflexionar en el Primer Anuncio, en el acompañamiento, los procesos formativos, la presencia de los católicos en la vida pública y que todo esté fundamentado en la escucha de la Palabra de Dios".

Junto al Obispo, en la presentación del encuentro han intervenido con su testimonio Pablo Martínez, músico argentino y padre de familia; Laura Seoane, docente de la Fundación Santos Mártires de Córdoba; Javier Alcedo, sacerdote salesiano; Ángel González, seminarista del Seminario Conciliar San Pelagio; la pareja de novios formada por Fernando y Macarena; y Carlota Valenzuela, influencer católica.

Por un lado, refiriéndose al itinerario de la transmisión de la fe y el cuidado de la familia y de la vida, Pablo Martínez ha explicado que la familia "tiene la misión de propiciar el encuentro personal con Jesús y descubrir cuál es su misión en el mundo poniendo en el centro a Jesús". Por su parte, Javier y Ángel se han centrado en exponer el itinerario de la vocación invitando a todos "a estar siempre abiertos a la escucha de Dios". Ambos han coincidido en que "hay que dejarse sorprender por el Señor".

En la presentación han intervenido Fernando, Maca y Carlota para exponer la misión de los jóvenes y la Iglesia. Fernando y Maca han puesto de manifiesto que su deseo es llegar a la santidad de la mano de la Iglesia, quien los acompaña siempre; mientras que Carlota ha asegurado que "el Espíritu Santo está soplando y estamos viviendo una primavera dentro de la Iglesia".

Finalmente, el médico José Luis Yepez, en el itinerario referido al compromiso en la vida pública, ha invitado a todos a darse a los demás, "porque solo así podremos ser semilla en la sociedad". Tras la reflexión y los testimonios de la ponencia general, los participantes se han reunido según el itinerario elegido, han reflexionado juntos y han elevado unas conclusiones que han sido compartidas en la asamblea.

En ellas, se ha establecido que en el ámbito de la transmisión de la fe, hay que propiciar una educación afectivo-sexual entre jóvenes, integrándolas en catequesis y formación, y cambiar las "catequesis compartimentadas" por un único itinerario vital desde la infancia. En el itinerario de procesos formativos, los fieles demandan potenciar la divulgación de las distintas realidades, movimientos, formaciones existentes en la Diócesis para propiciar el encuentro de las personas con Cristo y su verdad de vida. Asimismo, solicitan potenciar las catequesis de adultos como encuentros evangelizadores y propiciar encuentros de uno mismo con Jesucristo mediante actividades adaptadas a diferentes edades.

En lo que respecta a la vocación, han llegado a la conclusión de que es necesaria una pastoral que fomente momentos de encuentro con el Señor y que permita descubrir la misión de cada uno en la Iglesia, además de cuidar la vocación a la santidad. Además, es necesario cuidar especialmente a los niños y jóvenes en la Iglesia, quienes consideran que es necesario una formación, aprender a orar, ayudarles a entender la eucaristía y crear nuevos grupos cristianos.

Finalmente, en el itinerario referido al compromiso en la vida pública, instan a una formación integral para los laicos sobre la Doctrina Social de la Iglesia desde el "ver, juzgar y actuar para comprometerse desde el Evangelio con la sociedad". "Hay que abrir caminos para que los cristianos laicos estemos presentes en los conflictos sociales que afecten a las personas más empobrecidas", han subrayado.

Por la tarde, este encuentro vivirá su parte celebrativa con la procesión eucarística de la Custodia de Arfe, la Virgen de la Fuensanta y los Santos Acisclo y Victoria, acompañado por banderas y estandartes de Hermandades y Cofradías, asociaciones, movimientos y secciones de ANE y ANFE de toda la Diócesis. Partirán desde la Parroquia de Beato Álvaro de Córdoba a las 18,30 horas, rumbo a la plaza de toros, donde se congregarán 7.000 personas para recibir a Jesús Sacramentado y participar tanto en la celebración de la misa presidida por el Obispo como en un festival de música católica con la intervención de Pablo Martínez, Carlos y Carito y Jesús Cabello que pondrán el broche final al encuentro.