Higuera de la Sierra (Huelva) pondrá en marcha un plan de salud municipal con la colaboración de la Junta

Higuera de la Sierra se incorpora a la Red Local de Acción en Salud (Relas). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro, y el alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, han suscrito este viernes el convenio para la adhesión del municipio a la Red Local de Acción en Salud (Relas), un programa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo el desarrollo a nivel municipal de actuaciones de prevención, protección y promoción de hábitos de vida saludable.

Según informa la Junta en una nota, el punto de partida de esta iniciativa es el IV Plan Andaluz de Salud de la administración autonómica, que aboga por la descentralización de los programas de promoción y prevención de la salud pública y su traslado hasta el espacio más cercano a los ciudadanos: el local.

A través de Relas, los ayuntamientos adquieren el papel de referentes en este ámbito dada su mayor proximidad con los ciudadanos, a la vez que permite orientar el trabajo en "la detección de los principales problemas de salud existentes en los municipios" y en la identificación de los colectivos que requieren una intervención preferente, "más allá de la labor propia que prestan los centros de salud".

Con ello se pretende que las corporaciones locales pasen a tener la responsabilidad de "coordinar y liderar" la promoción de la salud en sus territorios, incorporando y articulando la acción de los diferentes sectores implicados en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

De forma concreta, su inclusión en Relas permitirá a Higuera el abordaje de los distintos problemas de salud de su población a través de la convergencia e integración de todos estos sectores en una red local que dé respuesta a las necesidades detectadas. Las estrategias planificadas quedarán recogidas, dentro de la segunda fase del proyecto, en un plan local de salud de carácter completamente municipal.

TRABAJO INTERSECTORIAL

Dicha red está formada por un equipo de profesionales --denominado grupo motor--, en el que se encuentran representados el Ayuntamiento, la Delegación Territorial, el órgano del SAS en la zona --en este caso el Área Sanitaria Norte de Huelva-- y el centro de salud, que trabajarán de manera conjunta e intersectorial con la finalidad de llevar a cabo actuaciones que incrementen los hábitos saludables de la ciudadanía.

Este equipo realizará un diagnóstico preliminar sobre los problemas y factores de riesgo para la salud más prevalentes entre los habitantes --hábitos y estilos de vida, morbilidad, mortalidad, discapacidad, etc.--, que sirva para priorizar posteriormente las diferentes intervenciones a ejecutar.

Las asociaciones vecinales y el resto de colectivos ciudadanos presentes en la localidad "también tendrán la oportunidad de ser protagonistas en la estrategia", participando tanto en la detección de los problemas como en la aplicación de las posibles medidas. De hecho, los contenidos de estos trabajos de índole local cuentan con la presencia y la participación "activa" de la ciudadanía a la hora de elaborar e implementar las políticas diseñadas, lo que supone "uno de sus principales avances", destaca la Junta.

Con esta última incorporación de Higuera de la Sierra ya son 38 los municipios onubenses que se han integrado en Relas desde su comienzo. Los otros son: Huelva, Lepe, Aracena, Ayamonte, Gibraleón, Cartaya, Almonte, Moguer, Nerva, Zalamea la Real, Bonares, Santa Ana la Real, Punta Umbría, Aljaraque, Isla Cristina, Villalba del Alcor, San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, Calañas, La Zarza-Perrunal, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Jabugo, Cala, Santa Bárbara de Casa, Puebla de Guzmán, Alosno, Fuenteheridos, Minas de Riotinto, Lucena del Puerto, El Campillo, El Cerro de Andévalo, Niebla, Valverde del Camino, Hinojos, San Silvestre de Guzmán y Galaroza.