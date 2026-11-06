Diputación y Ayuntamiento acuerdan con Volotea una conexión diaria con Madrid con más de 43.500 plazas hasta marzo

La Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la capital han alcanzado un acuerdo con la compañía aérea Volotea para garantizar una nueva conexión diaria entre Granada y Madrid durante los próximos meses, con una oferta de 43.560 asientos y 242 vuelos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la capital han alcanzado un acuerdo con la compañía aérea Volotea para garantizar una nueva conexión diaria entre Granada y Madrid durante los próximos meses, con una oferta de 43.560 asientos y 242 vuelos hasta marzo de 2027. La iniciativa permitirá reforzar las alternativas de transporte y facilitar los desplazamientos de los granadinos mientras se recupera la normalidad ferroviaria.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, han anunciado este acuerdo, fruto del trabajo conjunto que ambas instituciones vienen desarrollando con diferentes operadores durante los últimos días para dar respuesta a las actuales necesidades de movilidad de la provincia. La nueva ruta comenzará a operar el próximo 27 de noviembre, con salidas desde Granada a las 14,50 horas y desde Madrid a las 13,00 horas.

En un comunicado destacan que la puesta en marcha de esta conexión, cuyos billetes salen a la venta este mismo viernes, permitirá ampliar las posibilidades de desplazamiento entre ambas ciudades, especialmente durante el puente de diciembre y las fiestas navideñas, periodos en los que se prevé una mayor demanda de viajes por motivos familiares, personales y profesionales.

Para hacer posible esta conexión, la Diputación de Granada impulsará una contratación de urgencia que permitirá destinar recursos económicos propios a garantizar el servicio durante este periodo. Según señalan, la institución provincial cuenta con disponibilidad presupuestaria para asumir esta actuación, en el marco de una respuesta coordinada con el Ayuntamiento de Granada ante las actuales necesidades de movilidad.

Francis Rodríguez ha destacado que este acuerdo responde al compromiso asumido por ambas instituciones de trabajar para ofrecer soluciones a los granadinos. "Desde el primer momento hemos tenido claro que nuestra responsabilidad era buscar alternativas y poner todos los recursos a nuestro alcance para que Granada siga conectada", ha expuesto.

"Este acuerdo nos permite garantizar una conexión diaria adicional con Madrid durante los próximos meses, con una oferta de más de 43.000 plazas que contribuirá a facilitar los desplazamientos de los granadinos mientras se recupera la normalidad ferroviaria", ha señalado", ha subrayado.

Rodríguez ha puesto también en valor la coordinación permanente con el Ayuntamiento de Granada, que ha permitido avanzar en las conversaciones con las compañías aéreas y concretar una solución para reforzar las comunicaciones de la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado la importancia de seguir sumando alternativas de movilidad para los granadinos y para quienes necesitan desplazarse a la capital española.

"Desde el Ayuntamiento de Granada hemos trabajado de manera coordinada con la Diputación y con los operadores aéreos para buscar respuestas a una necesidad real de nuestra ciudad y nuestra provincia. Este acuerdo con Volotea nos permite ampliar la oferta de conexiones con Madrid y ofrecer nuevas posibilidades de viaje a los ciudadanos, facilitando sus desplazamientos. Seguimos trabajando para mejorar nuestra conectividad y para que Granada cuente con las comunicaciones que necesita", ha afirmado.

MÁS ALTERNATIVAS PARA CONECTAR GRANADA CON MADRID

La nueva conexión diaria de Volotea se sumará al refuerzo de la operativa de Iberia entre Granada y Madrid, ampliando así la oferta aérea disponible para los viajeros durante los próximos meses.

Con 242 vuelos programados hasta marzo de 2027 y una oferta de 43.560 asientos, la nueva ruta permitirá disponer de una alternativa de transporte adicional con continuidad durante este periodo, especialmente importante ante las actuales dificultades de movilidad y la necesidad de mantener las conexiones de Granada con Madrid.

Diputación y Ayuntamiento han destacado que el objetivo es complementar las conexiones existentes y garantizar una mayor capacidad de respuesta durante los próximos meses, mientras se avanza en la recuperación del servicio ferroviario.

En este sentido, Rodríguez y Carazo han coincidido en señalar que la seguridad de las personas debe seguir siendo la prioridad absoluta y que la recuperación de la normalidad ferroviaria debe producirse con todas las garantías.

Asimismo, han reiterado la necesidad de que el Gobierno de España continúe trabajando para ofrecer soluciones de movilidad y una información clara a los usuarios durante este periodo y han reafirmado su compromiso de mantener la coordinación institucional para seguir mejorando las comunicaciones de Granada.