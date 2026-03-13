Diputación y Ayuntamiento destinarán 700.000 euros a una cubierta en la pista polideportiva de Alhendín (Granada)

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha visitado este viernes el municipio de Alhendín. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALHENDÍN (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Alhendín destinarán cerca de 700.000 euros a la construcción de una cubierta para la pista polideportiva de la Ciudad Deportiva del municipio.

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha visitado este viernes Alhendín y ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Jorge Sánchez, para abordar distintas actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras deportivas de la localidad.

Durante la visita, ambas instituciones han puesto en común los detalles de la actuación que la Diputación impulsará a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas y que permitirá la construcción de la citada cubierta.

Esta intervención contará con una inversión total de 699.999 euros, financiados de manera conjunta entre ambas administraciones, aportando 349.999 euros cada una.

Escobedo ha señalado que "este tipo de actuaciones reflejan el compromiso de la Diputación con los municipios de la provincia para mejorar sus infraestructuras deportivas y garantizar que los vecinos puedan practicar deporte en las mejores condiciones posibles".

Además, el diputado ha destacado que "la construcción de esta cubierta permitirá ampliar el uso de la pista polideportiva durante todo el año, protegiendo a los usuarios de las inclemencias meteorológicas y favoreciendo la actividad deportiva, especialmente entre los más jóvenes".

Por su parte, el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha agradecido el respaldo de la institución provincial y "por esta gran inversión que se realiza en nuestro municipio".

"Esta actuación nos va a permitir cubrir una pista polideportiva que podrá utilizarse durante todo el año, sin tener en cuenta las inclemencias meteorológicas, mejorando así las condiciones para los vecinos y los clubes deportivos del municipio", ha agregado.