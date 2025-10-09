La Diputación y el Ayuntamiento de Jaén abordan temas de interés con la presidenta de la CHG

Reunión en el Ayuntamiento de Jaén con la presidenta de la CHG, Gloria Martín. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de la capital han acogido sendos encuentros con la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, en los que han analizado asuntos de interés para la provincia y la capital.

En el caso de la Diputación, el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha mantenido un encuentro institucional tras el reciente nombramiento de Martín al frente del Organismo de cuenca, al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

En el Ayuntamiento de Jaén, la presidenta de la CHG ha sido recibida por el alcalde, Julio Millán, junto al tercer teniente de alcalde, Francisco Lechuga, y el concejal de Patrimonio y Medio Ambiente, José María Cano.

El regidor ha destacado la estrecha colaboración entre ambas administraciones y que cristaliza en estos momentos en "dos importantes proyectos", empezando por trabajos para limpiar el cauce de la vega de los ríos. Un desbroce demandado por los vecinos de la zona, con una importante labor preventiva de cara a la llegada de las lluvias y que ha supuesto la limpieza de "más de diez kilómetros de cauces".

Por otro lado, colaboran en la puesta en valor ambiental y paisajística del paraje de Los Cañones, que recorre varios kilómetros en la zona de los ríos y cuya primera fase se ha ejecutado con el apoyo de la CHG.

En la actualidad, el Ayuntamiento, que se hace cargo de la segunda fase, está pendiente de comenzar este mes la ejecución de las obras en el aparcamiento y en uno de los tramos del río con la colocación de pasarelas.

"Esta cooperación está dando importantes frutos para la ciudad. Por un lado, poniendo en valor un paraje emblemático, cuya tercera fase toca afrontar a continuación a la Confederación Hidrográfica de la mano de esta segunda actuación que inicia el Ayuntamiento y, por el otro, dando seguridad a los vecinos y vecinas de esta zona con la atención a cauces", ha afirmado Millán.