La Diputación convierte al Centro José Guerrero en refugio climático cultural en el corazón de Granada

La Diputación de Granada ha habilitado el Centro José Guerrero como refugio climático cultural en pleno centro histórico de la capital,. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha habilitado el Centro José Guerrero como refugio climático cultural en pleno centro histórico de la capital, a través de la puesta en marcha de la 'Sala de estar del Guerrero', un espacio accesible, climatizado y gratuito que ofrece a la ciudadanía un lugar de descanso y protección frente a las altas temperaturas.

La iniciativa, abierta al público desde finales del pasado mes de julio, convierte la zona habitualmente destinada a sala de lectura, ubicada en la primera planta del Centro José Guerrero, en un espacio concebido también para el descanso y la hidratación durante los episodios de calor.

La sala cuenta con mesas, sillas y una librería y ha sido acondicionada con asientos cómodos para facilitar una estancia agradable a los visitantes. Además de disfrutar de un espacio climatizado, las personas que acudan a la 'Sala de estar del Guerrero' pueden hacer uso de los libros y juegos disponibles en la propia sala.

El espacio cuenta también con acceso a los lavabos de la segunda planta, donde se dispone de agua y vasos reutilizables para facilitar la hidratación. El acceso es libre y gratuito, limitado al aforo, y se puede realizar durante el horario habitual de apertura del museo, de martes a sábado y festivos, de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 21,00 horas; y los domingos, de 10,30 a 14,00 horas. Los lunes no festivos el centro permanece cerrado.

UN REFUGIO CLIMÁTICO CULTURAL

El Centro José Guerrero, museo de la Diputación de Granada situado en el centro histórico de la capital, reúne las condiciones de accesibilidad, climatización y gratuidad que caracterizan a los refugios climáticos. El espacio cuenta con una tienda-librería, cuatro salas de exposiciones y dos espacios auxiliares, uno destinado a oficinas y otro que habitualmente funciona como sala de lectura.

Es precisamente este último espacio el que se transforma ahora en la 'Sala de estar del Guerrero', en una experiencia pionera en Granada que incorpora la dimensión cultural a la función de refugio frente a las temperaturas extremas.

Los refugios climáticos culturales aportan, además de protección frente al calor, recursos que permiten a las personas usuarias aprovechar su estancia para la lectura, el juego, el aprendizaje y el encuentro con otras personas.

La iniciativa se suma a las actuaciones que distintas instituciones están impulsando en Granada para avanzar en la creación de una red de refugios climáticos accesibles y abiertos a la ciudadanía en el centro de la capital, favoreciendo la colaboración institucional ante episodios de temperaturas extremas.