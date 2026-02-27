La Diputación de Córdoba acude a la ITB de Berlín con el objetivo de consolidar el turismo alemán

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre la participación de la institución provincial en la ITB de Berlín. - EUROPA PRESS

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, estará presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), que se celebra del 3 al 5 de marzo, con el objetivo de "consolidar el turismo alemán", que, según los datos de los que dispone la institución provincial, "es el que más crece de entre los visitantes extranjeros con un incremento del 4,7% y uno de los que más opta por motivaciones como el patrimonio, el paisaje, la gastronomía y la cultura".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha presentado la campaña de promoción en esta feria a la que se asiste bajo el paraguas de Turismo Andaluz y que, junto a las citas de Madrid y Londres, es una de las más importantes del sector a nivel internacional, pues "se reúnen 170 países, 5.800 expositores y más de 100.000 visitantes profesionales".

Los datos de los que dispone el Patronato Provincial de Turismo constatan "la tendencia de las visitas de turistas alemanes que va creciendo desde el sur, desde la zona la Subbética, hacia las márgenes del Guadalquivir". Un crecimiento en la presencia del turismo germano que, según ha explicado Fuentes, justifica una actuación conjunta con la Costa del Sol, puesto que "el año pasado el aeropuerto de Málaga recibió a más de un millón de alemanes, que están a 40 minutos de una lanzadera de Córdoba".

Las claves del interés por el turismo se sitúan, además de ser un visitante con un alto poder adquisitivo con un gasto diario que supera los 150 euros por persona, por romper "la estacionalidad del calendario turístico, además de presentar una tendencia que no solo busca sol y playa, sino que busca experiencias familiares de dos o tres días", por lo que la Diputación lo quiere afianzar.

El también presidente del Patronato Provincial de Turismo ha hecho hincapié en que los datos apoyan la presencia de la institución provincial en Berlín y "la necesidad de reforzar el posicionamiento de Córdoba como destino de turismo de interior en el mercado turístico internacional". Para este objetivo se han previsto varias reuniones entre las que se ha destacado el encuentro con uno de los turoperadores británicos más importantes, además de la puesta en marcha de una campaña de promoción en el aeropuerto de Málaga.

Por su parte, la delegada de Turismo, Narci Ruiz, ha destacado que "la ITB de Berlín es una feria de primer nivel" a la que la Diputación no podía faltar "para llevar a todos los rincones del mundo los principales atractivos de la provincia en uno de los encuentros en el que se da un flujo importantísimo de turoperadores y de agencias de viaje a nivel internacional".

En este sentido, Ruiz ha remarcado que se va a "promocionar especialmente el producto turístico de los castillos, que es la apuesta principal, pero sin dejar atrás otros aspectos únicos que ofrece la provincia, como puede ser la gastronomía, los parajes naturales o el patrimonio cultural e histórico".

La presencia de la provincia se hará de la mano de Turismo de Andalucía que en esta edición cuenta con un stand de 355 metros cuadrados, en el que Córdoba contará con un mostrador propio para dar a conocer toda su oferta de promoción, con lo que se garantiza la atención directa al mercado alemán y a los principales turoperadores internacionales.

La edición 2025, la ITB de Berlín facilitó la realización de más de 80.000 contactos comerciales, lo que confirma su enorme capacidad de generación de oportunidades.