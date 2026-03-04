La Diputación de Córdoba avanza en la conectividad como estrategia para incrementar el turismo alemán

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la dcha.), junto a su homólogo malagueño, Francisco Salado, en la ITB de Berlín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BERLÍN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto con la diputada de Turismo, Narci Ruiz, han protagonizado otra jornada de trabajo en la Feria ITB de Berlín en la que se ha reforzado la estrategia de internacionalización turística, con el objetivo de consolidar y ampliar la llegada de visitantes alemanes a la provincia.

En este contexto, Salvador Fuentes ha destacado que "la conectividad es clave para el crecimiento turístico de Córdoba en el mercado alemán", motivo por el que se está "trabajando para facilitar el acceso a nuestro destino y generar nuevas oportunidades que permitan incrementar el número de visitantes y su estancia media".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha destacado las oportunidades que se abren con el aeropuerto de Córdoba y su conexión con Barcelona, lo que permite enlazar con hasta 147 destinos internacionales. "La conexión con Barcelona multiplica las posibilidades de llegada desde distintos puntos de Europa, incluido Alemania, y supone un paso estratégico para posicionar Córdoba como un destino accesible y competitivo", ha afirmado.

La segunda vertiente de esta estrategia pasa por reforzar las sinergias con la Diputación de Málaga y aprovechar la fortaleza del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, principal puerta de entrada del turismo alemán en el sur de España. Durante la feria, Fuentes ha mantenido reuniones de trabajo con touroperadores especializados y un encuentro institucional con el presidente de la institución provincial malagueña, Francisco Salado, para coordinar acciones conjuntas de promoción.

Fuentes ha asegurado que el objetivo es que "quienes llegan a Málaga descubran que a menos de una hora tienen una provincia única, con un enorme patrimonio histórico, natural y gastronómico, en definitiva, un destino de interior de primer nivel".

El máximo representante de la institución provincial ha insistido en la importancia de diversificar la oferta y avanzar en la desestacionalización del turismo. Así, Fuentes ha puesto en valor el patrimonio de la provincia como uno de los grandes atractivos para el visitante alemán, "con propuestas como la Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia, que permite recorrer enclaves únicos y conocer la riqueza del municipio".

La Ruta de los Castillos, los pueblos con encanto, la cultura y las tradiciones de la provincia "son un reclamo de primer nivel para un viajero que busca experiencias auténticas", ha apostillado Salvador Fuentes.

Por su parte, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, ha señalado que, "además del patrimonio Córdoba cuenta con la gastronomía como otro de los ejes estratégicos, con productos de calidad diferenciada, así como con una importante oferta cultural, el turismo de naturaleza y el potencial del mundo rural".

Ruiz ha hecho hincapié en la importancia de las "tradiciones, con la Semana Santa como uno de sus máximos exponentes", recalcando que no se puede olvidar que "hasta 13 municipios cordobeses tienen reconocida esta festividad con la Declaración de Interés Turístico de Andalucía, un reconocimiento que supone un valor añadido a la promoción y difusión de las singularidades que las hacen únicas".